Šichtařová se vzdala poslaneckého mandátu. Nahradit by jí měl Nerušil.
Poslankyně Markéta Šichtařová z klubu SPD si v posledních týdnech vysloužila mediální pozornost. Vedle toho, že do úterý nevystoupila na plénu (podobně jako její někteří koaliční kolegové), odmítala práci ve výborech, jako asistenta zaměstnala svého partnera a v kuloárech sněmovny točila propagační videa na svou firmu. V jednom z facebookových příspěvků třeba v době, kdy její vláda řeší krizi na Blízkém východě napsala třeba: „Útoky na Írán katapultují zlato k dalším maximům. Zhodnocení zlata zhruba dosahuje cca +243 % za posledních deset let. Máte zájem o pravidelné spoření do zlata či o jednorázový nákup? Pište na...“
V úterý na kritiku reagovala ve sněmovně na tiskové konferenci klubu SPD. „Pokud jde o účast poslance ve výborech, jedná se o právo poslance, nikoliv povinnost, natož snad morální povinnost. A od počátku jsem zde avizovala, že tohoto svého práva využívat nebudu.“ prohlásila Šichtařová. Následně odpoledne vystoupila i na plénu sněmovny při projednávání zákona o digitální ekonomice, který má přinést bezpečnější on-line prostředí. Reaguje na evropské nařízení DSA o digitálních službách a upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě. Šichtařová vznesla bez dohody s koaličními partnery návrh na zamítnutí. Zdůvodnila to obavami z cenzury, kterou by podle ní zákon mohl přinést. I když má část poslanců koalice s aktuálním zněním problém a chce ho upravit, krok Šichtařové kritizovali. Například zpravodaj tisku Marek Novák z hnutí ANO, reagoval na její "překvapivý" návrh na plénu: “Vy po čtyřech měsících přijdete do práce, nahrajete si hezké video, všechno tady zboříte, mě hrozně mrzí, že vás mám v koalici, strašné.”
Sněmovna návrh Šichtařové odmítla a předlohu pustila do druhého čtení. Poslankyně následně v reakci na to na sociální sítí oznámila, že se vzdává funkce. Šichtařová krok koalice označila za obrovské zklamání. "Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury. Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát," uvedla na Facebooku.
Předseda SPD už o víkendu vyzvala v neděli Šichtařovou, aby byla aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Teď Respektu napsal, že respektuje její rozhodnutí a dál si jí váží jako ekonomického odborníka a doplnil, že i on hlasoval pro zamítnutí DSA. Poslankyni ze Svobodných by podle výsledků voleb měl nahradit čtyřicetiletý člen hnutí SPD Josef Nerušil. kj