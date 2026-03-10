Ukrajinští experti pomohou arabským zemím ničit íránské drony, uvedl Zelenskyj
Ukrajinští vojenští experti jsou tento týden očekáváni v Kataru, Spojených arabských emirátech a v Saúdské Arábii, aby tam sdíleli své zkušenosti s ničením dronů íránské konstrukce. "První tři země, kam jsme je v souladu s našimi dohodami vyslali, jsou Katar, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie," Oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v hlasové zprávě zaslané novinářům.
Kyjev obdržel ze zemí Blízkého východu, Evropy a Spojených států 11 žádostí o pomoc s obranou proti dronům, uvedl ukrajinský prezident o den dříve. Některým žádostem už Kyjev vyhověl a další bude posuzovat podle vlastních kapacit. Ukrajina je podle něj připravena pozitivně reagovat na žádosti těch, kteří "pomáhají chránit životy Ukrajinců a nezávislost Ukrajiny", dodal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident již dříve v rozhovoru s deníkem The New York Times uvedl, že Ukrajina na žádost USA vyslala stíhací drony a experty do Jordánska, aby tam chránili americké základny před vzdušnými útoky Íránu.
USA a Izrael koncem února zahájily rozsáhlé vzdušné útoky na Írán s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Írán od té doby podniká odvetné útoky na Izrael a země regionu, kde se nacházejí americké vojenské základny.
Minulý týden ukrajinský prezident uvedl, že zemím na Blízkém východě, které čelí íránským útokům, nabízí Ukrajina své drony určené k ničení útočících bezpilotních letounů výměnou za rakety Patriot pro svou protivzdušnou obranu.
Efektivnost ukrajinské protivzdušné obrany při ničení dronů íránské konstrukce dosáhla až 90 procent, a to i díky nasazení stíhacích bezpilotních letounů ukrajinské výroby, tvrdí šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
Rusko téměř každou noc vysílá proti Ukrajině stovky dronů, převážně strojů Geraň-2, což je podle dostupných informací ruský název pro dron Šáhed-136 íránské konstrukce, který Rusko vyrábí zřejmě v licenci. Rusko jen v únoru podle ukrajinského letectva při nočních náletech vypustilo proti Ukrajině 5059 dronů dlouhého doletu, což bylo o 13,5 procenta více než v lednu.
Zelenskyj v neděli řekl, že Ukrajinci přečkali brutální ruské útoky na civilní kritickou infrastrukturu, přestože Rusové za tři zimní měsíce vypustili více než 14.670 řízených leteckých pum, 738 raket a střel a téměř 19.000 dronů, převážně íránské konstrukce. "Jsou to stejné drony, jaké íránský režim teď vysílá proti zemím Blízkého východu. Zlu se musí čelit v jakékoli části světa," napsal Zelenskyj.
