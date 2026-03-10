Sestra diktátora a hlavy KLDR kritizovala Spojené státy a Jižní Koreu - a opět se otevírá otázka, kdo případně Kim Čong-una nahradí
Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong v dnešním prohlášení kritizovala USA a Jižní Koreu za uspořádání společného vojenského cvičení a varovala, že jakékoli ohrožení bezpečnosti KLDR bude mít vážné následky. Informovaly o tom agentury AP a Reuters. Spojenci zahájili jedenáctidenní cvičení Freedom Shield (Štít svobody) v pondělí.
Kim uvedla, že cvičení podkopává regionální stabilitu v době, kdy se globální bezpečnostní struktura rychle hroutí a v různých částech světa propukají války kvůli bezohledným činům "nehorázných mezinárodních zločinců". Ačkoliv to přímo nezmínila, podle Reuters odkazovala na válku na Blízkém východě, která začala 28. února americkými a izraelskými údery na Írán.
Na únorovém sjezdu vládní Korejské strany práce severokorejský vůdce Kim Čong-un naznačil, že Pchjongjang by mohl zlepšit vztahy s Washingtonem, pokud USA upustí od své nepřátelské politiky. Podle Kim Jo-čong však vojenské cvičení potvrzuje, že USA a Jižní Korea nadále zaujímají konfrontační postoj vůči KLDR.
Kim Jo-čong v souvislosti s jaderným programem KLDR oznámila, že země bude nadále posilovat svou "ničivou sílu". "Budeme nepřítele neustále a opakovaně přesvědčovat o naší válečné odstrašující síle a o její osudovosti," citvala severokorejská státní média Kim.
Freedom Shield je jedním ze dvou každoročních cvičení americké a jihokorejské armády. Manévry jsou navrženy tak, aby otestovaly operační schopnosti obou spojenců a připravily je na možné válečné scénáře a nové bezpečnostní výzvy. Severní Korea dlouhodobě vykresluje americko-jihokorejská cvičení jako přípravu invaze a často je využívá jako záminku pro vystupňování vlastních vojenských demonstrací nebo k testům zbraňových systémů. Washington a Soul však ujišťují, že jejich cvičení mají pouze obranný charakter.
Kim Jo-čong (38) patří k nejmocnějším postavám severokorejského režimu a jihokorejská rozvědka ji v minulosti označila za faktickou dvojku v režimní hierarchii. Když se dříve objevovaly zprávy o špatném zdravotním stavu jejího bratra, byla považována za jeho možnou nástupkyni. Dnes se jako o následovnici 42letého Kim Čong-una spíše spekuluje o jeho 13leté dceři Kim Ču-e.
čtk, tb