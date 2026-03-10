Babiš se v Berlíně setká s Merzem, Pavel je v Lotyšsku
Český premiér Andrej Babiš se v úterý setká v Berlíně s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Předsedové vlád budou jednat o prohloubení spolupráce Česka a Německa v dopravě či energetice, ale také o zahraniční a evropské politice. Pro Babiše to bude druhá návštěva v Německu od návratu do premiérské funkce. Merz v Česku ve funkci kancléře zatím nebyl.
Merz přijme Babiše v budově kancléřství v centru německého hlavního města v pravé poledne s vojenskými poctami. Následovat bude zhruba hodinové jednání, po kterém je na 13:00 naplánovaná tisková konference.
Podle německého vládního mluvčího budou předsedové vlád hovořit o česko-německých vztazích, ale i aktuálních otázkách zahraniční a evropské politiky. Koordinovat chce Merz s Babišem i pozice před nadcházejícím summitem Evropské unie. Schůzka unijních prezidentů a premiérů se bude konat 19. a 20. března.
Babiš v pondělí uvedl, že bude chtít s Merzem jednat i o zásobách plynu. Ministr dopravy Ivan Bednárik v pátek v Berlíně řekl, že předsedové vlád budou jednat také o dopravním spojení včetně plánovaného Krušnohorského tunelu mezi Saskem a Českem.
Český premiér se s německým kancléřem v Berlíně setkal naposledy loni v červenci, kdy do německého hlavního města zavítal tehdejší předseda vlády Petr Fiala. Premiér Babiš po prosincovém nástupu do funkce Německo už rovněž navštívil, v únoru se v Mnichově setkal s bavorským premiérem Markusem Söderem. Dohodl se s ním tehdy na posílení přeshraniční spolupráce a společné podpoře lepšího dopravního spojení mezi Českem a Bavorskem.
Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, bude následovat schůzka hlav států mezi čtyřma očima i jednání s delegacemi.
Pavel do Lotyšska přicestoval v pondělí, kromě prezidenta se sejde i s premiérkou Evikou Siliň. Mezi hlavní témata návštěvy patří podle dřívějšího vyjádření Hradu bezpečnostní hrozby pro Evropu ze strany Ruska a Běloruska či pokračování podpory Ukrajiny. Prezident v pondělí podotkl, že pobaltské státy mají na rozdíl od ČR přímý kontakt s Ruskem a Běloruskem. I z toho důvodu podle něj nemají problém jasně identifikovat, kde vidí bezpečnostní hrozby a proč je potřeba vynakládat peníze na vlastní obranu.
Pavel v Rize rovněž zahájí lotyšsko-české podnikatelské fórum a navštíví lotyšský parlament. Posléze položí květiny u Památníku svobody a prohlédne si Muzeum okupace Lotyšska. Odpoledne se zúčastní představení spolupráce mezi společností Škoda Group a lotyšským železničním dopravcem Vivi.
Český prezident zavítal do Lotyšska na bilaterální návštěvu poprvé od roku 2010, kdy zemi navštívil Václav Klaus. Pavel se zde například předloni v červnu zúčastnil summitu devíti zemí z východního křídla Severoatlantické aliance (NATO), tedy takzvané Bukurešťské devítky (B9). Prezident bude v Lotyšsku do středy, na programu má mimo jiné návštěvu vojenské základny v Ádaži, kde působí i čeští vojáci ze 153. ženijního praporu z Olomouce. Ve druhé polovině týdne se prezidentský pár přesune do Litvy.