V programu Nová zelená úsporám nahradí dotace jen bezúročné půjčky, oznámil ministr Červený
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci řekl, že přímou dotaci v programu Nová zelená úsporám získají pouze nízkopříjmové domácnosti, které pobírají například superdávku, a v klasické podobě programu bude možné čerpat bezúročný úvěr. Letos stát z Modernizačního fondu uvolní na program čtyři miliardy korun. Ekologové označují novou podobu programu za nedostatečnou a letošní vyčleněná částka podle nich znamená jen dočasné fungování programu.
"Je dobře, že vláda uvolní peníze na pokračování Nové zelené úsporám. Ale avizovaná částka znamená jen dočasné fungování programu. Pokud chce (premiér) Andrej Babiš (ANO) splnit svůj předvolební slib, musí spolu s ministrem Červeným najít stabilní financování dotací, zejména pro nízkopříjmové domácnosti," uvedl energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký ve vyjádření.
Podle Polaneckého je vzhledem k válce na Blízkém východě a rostoucím cenám zemního plynu nutné, aby státní podpora snižování závislosti domácností, obcí i firem na dovážených fosilních palivech pokračovala dlouhodobě.
Vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican řekl, že představená podoba programu NZÚ je nedostatečná. "Lze sice přivítat, že na přímý příspěvek na zateplení či pořízení fotovoltaiky dosáhnou alespoň nízkopříjmové skupiny obyvatel, to ale nic nemění na tom, že význam a pozitivní efekt tohoto programu bude výrazně omezen," dodal.
Bican také připomněl hrozící další prohloubení energetické a dopravní chudoby vlivem zdražení ropy a plynu v souvislosti s děním v Íránu. "Pokud vláda říká, že nemá dostatek finančních prostředků na tak přínosný a oblíbený program, měla by uvažovat o jejich získání na úkor vysokých zisků fosilních korporací," dodal.
Přímou dotaci budou moci získat například domácnosti, které dosáhnou v současnosti na superdávku. Mají možnost bezúročného úvěru či dotace na zateplení až 250 tisíc korun a až 150 tisíc na vhodný obnovitelný zdroj energie. Zbytku žadatelů stát pokryje úroky, které jim vzniknou nad rámec renovace, formou bezúročného úvěru.
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů. Za dobu svého fungování program podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle ministerstva životního prostředí činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.
Program se podle kabinetu ANO, SPD a Motoristů musel upravit, neboť bývalá vláda Petra Fialy (ODS) nadhodnotila příjmy z emisních povolenek, které mimo jiné míří do Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Současná vláda v rozpočtu na letošní rok pracuje s 5,5 miliardy korun, což je o téměř polovinu méně, než plánoval předchozí kabinet.