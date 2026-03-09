Juchelka: Stropování důchodu v 65 letech se odkládá
Důchodový věk se na 65 letech nezastropuje od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí. V první důchodové novele, která by měla platit od ledna, chce kabinet řešit valorizace či navýšení penzí podle věku. Novinářům to dnes před jednáním vlády řekl ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Kabinet podle něj teď upřesňuje harmonogram, kdy návrhy důchodových změn předloží.
Podle návrhu vládního legislativního plánu se měl věk zastropovat od ledna příštího roku. Návrh této první důchodové novely by mělo ministerstvo práce předložit v dubnu. Nastavení dřívějších penzí se pak mělo upravit od roku 2028.
čtk, tb