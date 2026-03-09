Vláda nesouhlasí s lidoveckou novelou o zákazu používání mobilů ve školách
Nesouhlasné stanovisko k novele o zákazu či omezení používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve školách přijala v pondělí vláda. Návrh předložili opoziční poslanci KDU-ČSL. Ministr školství Robert Plaga (ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu řekl, že ředitelé škol již mají možnost na základě školního řádu rozhodnout se pro regulaci mobilů o přestávkách. Opoziční návrh měl podle něj navíc mnoho nedostatků.
"Vláda má možnou regulaci jako téma. Jdeme cestou intenzivní metodické podpory školám. Navíc stávající legislativa umožňuje omezit používání mobilních telefonů školním řádem. V únoru jsme také do škol poslali metodický materiál," řekl Plaga.
"Pokud regulujete mobily o přestávkách, musíte dětem nabídnout aktivní program během těch přestávek," uvedl Plaga. Dodal, že je třeba mít prevenci a vysvětlovat nejen dětem, ale i rodičům, proč k regulaci dochází a proč je potřeba technologie používat ve výuce jako nástroj moderního světa, ale zároveň se od nich odstřihnout o přestávkách. Všechno, včetně negativních dopadů využívání digitálních technologií, je podle ministra v metodice.
Všechny varianty regulace, i plošný zákaz, jsou podle Plagy možné. Chce ale vše dělat na základě dat, a to konkrétních z České republiky, a nikoliv pouze na základě doporučení organizací, jako je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Plaga by letos chtěl získat data ze škol o vývoji situace s mobily. "Samozřejmě jsem připraven i k těm ráznějším krokům v rámci legislativy," řekl. V minulosti uvedl, že Česko zřejmě plošně zakáže používání mobilů o přestávkách.
Poslanci KDU-ČSL poukazovali na to, že nyní zákon ponechává podobu regulace mobilních telefonů v pravomoci jednotlivým školám. Cílem novely je podle předkladatelů podpořit školy i rodiče a dát jim právní jistotu, jak se mají chovat. "Hlavním principem navrhované právní úpravy je posílení ochrany dětí a žáků, ochrany práva na kvalitní a nerušené vzdělávání a vytvoření předvídatelného a jednotného základního rámce," stojí v důvodové zprávě. U dětí do zhruba deseti let by podle předlohy platil úplný zákaz používání mobilů a jiných elektronických zařízení při vyučování. Výjimku by zákon stanovil pro případy, kdy jsou tato zařízení součástí vzdělávání, musely by být školním majetkem.
V únoru ministerstvo školství poslalo školám metodiku pro používání mobilních telefonů žáky. Jsou v ní zásady pro zavedení do školních řádů i příklady z praxe. Dokument má být podle předchozích informací podporou pro ředitele, obsahuje téma prevence, využívání technologií ve výuce i návrhy alternativního programu o přestávkách.