Ve stínové vládě ODS zasednou i Kupkův rival Ivan či bezpečnostní expert Pojar
Stínová vláda občanských demokratů chce v opozici připravit modernizaci hospodářství, snižování zdanění práce, bezpečný stát i energetiku tak, aby byla ODS připravená na návrat do Strakovy akademie. V týmu, který v Praze představil předseda ODS Martin Kupka, jsou zastoupeni zkušení politici i nové tváře. Kupka jako stínový premiér počítá s výjezdy expertů do krajů, debatami s veřejností, ale také pravidelnými jednáními týmu.
Výsledky jednání vládnoucího kabinetu bude ODS komentovat každé pondělí na tiskové konferenci ve Sněmovně. Do regionů stínová vláda poprvé vyrazí 31. března 2026, a to do Jihočeského kraje. V regionech chce podle Kupky jednat o aktuálních problémech tak, aby byla o krok napřed a mohla skutečnou vládu konfrontovat s tím, co je potřeba pro zlepšení podmínek v Česku.
Stínovou vládu ODS tvoří bývalí ministři. Jako expert na průmysl a obchod v ní zasedne místopředseda Pavel Drobil, jako expert na sociální věci pak poslanec Jiří Havránek, stínovým ministrem zdravotnictví se stal nováček mezi poslanci ODS Štěpán Slovák. Stínová vláda bude mít také pozici poradce pro národní bezpečnost, zastávat ji bude bývalý poradce koaliční vlády Petra Fialy (ODS) Tomáš Pojar.
Zahraniční politiku bude mít na starosti exministr zahraničí Jan Lipavský. Stínovým poradcem pro EU má být poslanec Petr Sokol. Stejně jako současný kabinet Andreje Babiše (ANO) má i stínová vláda ODS místo ministra pro sport, prevenci a zdraví. Zastávat ho bude poslanec Karel Haas. Jako ministr pro místní rozvoj ve stínové vládě zasedne Kupkův neúspěšný protikandidát z lednového volebního sjezdu ODS - místostarosta městské části Ostrava-Jih Radim Ivan.
"Naší ambicí je připravit ucelený program pro úspěšné a moderní fungování země. Nepůjde přitom jen o hospodářskou strategii, ale také o reformy, které promění české zdravotnictví a vzdělávání tak, aby dokázaly naplnit současné potřeby a čelit stárnutí generace. Připravíme také přehlednou daňovou reformu, která sníží zdanění práce. Bude srozumitelná, transparentní a efektivnější než současný systém," shrnul Kupka. Součástí práce stínového kabinetu bude podle Kupky naslouchání profesním organizacím, zástupcům zaměstnavatelů i odborným skupinám.
V oblasti obrany, kterou bude ve stínové vládě spravovat exministryně Jana Černochová, chce občanská demokracie udělat maximum proto, aby Česko dostálo svým závazkům, posilovala svou obranyschopnost a byla plnohodnotným členem Severoatlantické aliance. Za klíčovou označil Kupka i vnitřní bezpečnost, za kterou bude zodpovědný senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček. Dopravu, kterou v minulém kabinetu řídil Kupka, bude ve stínové vládě reprezentovat starosta Prahy 6 Jakub Stárek. Zemědělskou politiku bude hájit exministr Petr Bendl, kapitolu školství převezme poslankyně Renata Zajíčková.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády poznamenal, že ODS kopíruje formu, jakou použilo pro prezentaci i jeho hnutí v minulém volebním období, kdy bylo ANO v opozici. "Naše stínová vláda skutečně pracovala a měla konkrétní výsledky. Lidi vidí, kdo je ve stínové vládě, zajímavé je, že je tam zástupce zbrojařského průmyslu," uvedl.