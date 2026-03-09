Orbán požádal Evropskou komisi o pozastavení sankcí týkající se ruských energií
Maďarský premiér Viktor Orbán dopisem požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něho nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku. V dopise adresovaném rovněž předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi Orbán hovoří o dočasném pozastavení všech sankcí na dovoz ruských energií do EU.
Cena ropy i cena plynu strmě roste kvůli eskalaci války Spojených států a Izraele proti Íránu. Podle Orbána za nárůst cen ropy může i ukrajinská blokáda dodávek této suroviny do Maďarska a na Slovensko. Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko přes Ukrajinu prostřednictvím ropovodu Družba se koncem ledna zastavily v důsledku ruského útoku. Budapešť a Bratislava obviňují Kyjev, že zprovoznění ropovodu blokuje úmyslně z politických důvodů.
Orbán také ve videu zveřejněném na jeho profilu na facebooku oznámil, že na pondělí svolal mimořádné jednání vlády, aby "zabránil růstu cen nafty a benzinu na nesnesitelnou úroveň". Podle Orbána hrozí kvůli ukrajinské blokádě a válce na Blízkém východě globální energetická krize.
"Evropská unie musí jednat, aby zajistila nepřetržité dodávky energie a stabilizovala jejich ceny," uvedl maďarský premiér v dopise předsedovi unijních summitů Costovi. "Ukrajina musí obnovit přepravu ropy ropovodem Družba. To však k řešení prudkého nárůstu ceny ropy nebude stačit. Proto navrhuji dočasné pozastavení všech sankcí zakazujících dovoz ruských energií," dodal Orbán v dokumentu.
Orbán a Costa si v uplynulých dnech vyměnili již několik dopisů. Maďarský premiér nyní blokuje rozhodnutí o dvacátém balíčku unijních sankcí proti Rusku a rovněž rozhodnutí o unijní půjčce Ukrajině. Od svého kroku nehodlá ustoupit do té doby, než Ukrajina obnoví dovoz ruské ropy právě prostřednictvím ropovodu Družba.
Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Orbánově straně Fidesz, která je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády. Evropská unie přijala rozsáhlé sankce proti Rusku v souvislosti s jeho vpádem na Ukrajinu v únoru 2022. Orbánova vláda, která s Moskvou navzdory agresi vůči Ukrajině udržuje dobré vztahy, sankce dlouhodobě kritizuje.