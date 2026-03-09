Další růst cen ropy kvůli válce v Íránu by mohl zpomalit globální ekonomiku a zvýšit inflaci, varuje MMF
Ceny ropy na světových trzích se i po pondělním skokovém růstu mohou kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě ještě dál výrazně zvyšovat, varují analytici. Sílí totiž obavy, že oblast čeká delší období přerušování těžby. Cena ropy Brent se v pondělí nad ránem přechodně dostala těsně k hranici 120 dolarů za barel, a vykazovala tak proti pátku nárůst až o 30 procent, což je nejvíce v historii. Blízký východ je klíčovou oblastí těžby ropy. Pokud se velmi brzy něco nezmění, pak se "nacházíme v potenciálně zásadní a bezprecedentní energetické krizi,“ řekl bývalý analytik trhu s ropou v Mezinárodní agentuře pro energii Neil Atkinson.
Od pátku se na Blízkém východě mnoho změnilo. Jednak přibyly útoky na energetickou infrastrukturu v regionu, jednak trh přestává věřit, že konflikt brzy skončí. Americký prezident Donald Trump už připustil, že konflikt by mohl trvat déle než předpokládal. Další analytici upozorňují, že současný růst cen ropy nemá v minulosti srovnání, protože krize na Blízkém východě zvyšuje obavy z dlouhodobého odstavení produkce a narušení přepravy suroviny přes strategicky důležitý Hormuzský průliv.
Přes něj se za normálních okolností přepravuje asi 20 procent globálně obchodované ropy a zkapalněného zemního plynu a zhruba 35 procent ropy přepravované po moři. Hormuzským průlivem ale teď neproplouvají téměř žádné tankery, pojišťovny jim zpravidla nechtějí krýt válečné riziko. Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že jeho země chystá čistě obrannou námořní misi, která by zde měla působit. Cílem bude chránit tankery v oblasti, účastnitby se jí mohly evropské i mimoevropské státy.
"Minulý týden panoval konsenzus, že všichni kromě Ruska mají zájem na tom, aby se doprava přes Hormuzský průliv vrátila do normálu,“ řekl hlavní ekonom americké těžební společnosti ExxonMobil Tyler Goodspeed. Nyní už je ale skeptický, že na moři je dostatek ropy a že existují strategické rezervy, které pokryjí případný krátkodobý výpadek, protože konflikt vstupuje do druhého týdne.
Růst cen ropy by mohl zpomalit globální ekonomiku a zvýšit inflaci. Každé zdražení ropy o deset procent trvající jeden rok by mohlo zvýšit celosvětovou míru inflace přibližně o 0,4 procentního bodu a zároveň snížit výkon globální ekonomiky o 0,1 až 0,2 procentního bodu, varovala na na sympoziu v Tokiu šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva.
Pokud by se konflikt protáhl, mohl by podle ní zřetelně ovlivnit náladu na trzích, inflaci a hospodářský růst a vytvořit nové problémy pro hospodářskou politiku. "Pokud se nový konflikt ukáže jako dlouhodobý, má jasný a zřejmý potenciál ovlivnit náladu na trhu, růst a inflaci,“ uvedla šéfka MMF.
Měnový fond podle Georgievyé vyhodnocuje možné dopady konfliktu na členské země. Zároveň varovala, že globální ekonomika bude pravděpodobně čelit dalším otřesům, i kdyby současný konflikt skončil. Podle ní je svět dnes náchylnější k šokům a vyznačuje se vyšší mírou nejistoty, což se stává "novým normálem". Tvůrcům hospodářské politiky proto doporučila, aby počítali i s nepravděpodobnými scénáři a byli na ně připraveni. "V tomto novém globálním prostředí přemýšlejte o nemyslitelném a připravte se na to," varovala.