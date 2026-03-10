0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
Teherán: Jsme připraveni pokračovat v raketových úderech

Írán je připraven pokračovat v raketových úderech, dokud to bude nutné. V rozhovoru s americkou veřejnoprávní stanicí PBS to prohlásil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Poznamenal rovněž, že po amerických a izraelských útocích na jeho zemi neočekává žádná další jednání o íránském jaderném programu.

Írán čelí americkým a izraelským útokům, na které reaguje odvetnými údery i na země, které se náletů neúčastní, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.

"Jsme dobře připraveni pokračovat v útocích našimi raketami tak dlouho, dokud to bude třeba," řekl Arakčí. Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že válka s Íránem se blíží ke konci.

Arakčí řekl, že americké a izraelské údery sice cílí na íránská nukleární střediska, ale jaderný program země zničit nemohou. "Protože je to pokročilá technologie, kterou jsme sami vyvinuli," řekl. Dodal, že Američané a Izraelci útočí i na raketová zařízení, odpalování střel ale zabránit nedokážou.

Spojené státy a Izrael zahájily útoky proti Íránu s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň, představitelé administrativy však nabízeli i různé jiné důvody začátku války. Trump nicméně v pondělí prohlásil, že kdyby USA nenašly odvahu udeřit, získal by Teherán nukleární zbraně.

Před vypuknutím války se konala za zprostředkování Ománu nepřímá jednání mezi USA a Íránem o jaderném programu Teheránu. Írán trval na tom, že se nevzdá svého práva na obohacování uranu, ale viděl možnost uzavřít dohodu, která zaručí, že teheránský jaderný program bude mírový.

