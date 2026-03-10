Soud zřejmě ve čtvrtek rozhodne o vyloučení části kauzy Čapí hnízdo, která se týká Nagyové
O případném vyloučení části kauzy Čapí hnízdo, která se týká europoslankyně Jany Nagyové (ANO), by mohl pražský městský soud rozhodovat v neveřejném zasedání tento týden ve čtvrtek. Uvedl to Jan Šott, předseda soudního senátu, který se případem zabývá. Soud už obdržel usnesení Sněmovny, která minulý týden rozhodla o nevydání druhého obžalovaného, premiéra Andreje Babiše (ANO).
"Neveřejné zasedání, jehož předmětem bude rozhodování o vyloučení věci ze společného řízení, by se mělo konat ve čtvrtek 12. března od 11 hodein," informoval Šott. O případném vyloučení bude podle dřívějších informací rozhodovat celý trestní senát, který případ v prvním stupni řešil.
Sněmovna minulý týden Babiše nevydala k trestnímu stíhání, a to hlasy všech přítomných koaličních poslanců. V řízení proti premiérovi tak nelze pokračovat po dobu trvání nynějšího poslaneckého mandátu.
Opozice mluvila v souvislosti s nevydáním Babiše a také předsedy SPD Tomia Okamury, který čelí stíhání kvůli volební propagaci hnutí před senátními a krajskými volbami, o podkopávání důvěry v soudy. Protikorupční organizace Transparency International považuje rozhodnutí Sněmovny za pokles politické kultury.
Babiš a jeho někdejší poradkyně Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Premiér své stíhání dlouhodobě označuje za účelové a politicky motivované, poslance o nevydání požádal. Nagyovou Evropský parlament loni v dubnu imunity zbavil.