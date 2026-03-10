Zákon o digitální ekonomice bude čelit zamítnutí, ohlásila Šichtařová při své premiéře
Návrh nového zákona o digitální ekonomice bude již v prvním čtení čelit návrhu na zamítnutí, řekla v rozpravě poslankyně Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní). Zdůvodnila to tím, že zákon přináší výraznou hrozbu pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací.
Šichtařová si tímto vystoupením odbyla v úterý svoji premiéru u řečnického pultu a vystoupila poprvé od získání poslaneckého mandátu. Předseda SPD Tomio Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček ji o víkendu vyzvali, aby byla ve Sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu.
Normu, která má přinést bezpečnější on-line prostředí, předložila poslancům loni v prosinci ještě bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Projednávaný návrh zákona o digitální ekonomice reaguje na evropské nařízení DSA o digitálních služeb. Upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i víc chránit děti.
"Žádné pozměňovací návrhy nemůžou zákon o digitální ekonomice pozměnit tak, aby přestal být pro svobodu slova nebezpečný," řekla Šichtařová. Podle poslankyně například není jasné, jak se bude posuzovat údajně nebezpečný obsah. V extrémním případě by se například mohly posuzovat podle nejpřísnějšího právního řádu země EU, takže v tuzemsku bude nelegální, i když podle českého práva bude legální.
Zpravodaj k návrhu zákona a poslanec koaličního hnutí ANO Marek Novák v reakci na její vystoupení řekl, že ho mrzí, když spolu nekomunikují. "Víme o tom nebezpečí ohrožení svobody projevu, řešíme to, máme pracovní skupinu. Vy po čtyřech měsících přijdete do práce, nahrajete si hezké video, všechno tady zboříte. Mě hrozně mrzí, že vás mám v koalici," dodal.
Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka vládní koalice ví o výhradách ze strany SPD a chystá pozměňovací návrhy pro druhé čtení. Podle něj má SPD výhrady k některým opatřením, která se mohou dotknout svobody slova, koalice proto musí nějakým způsobem revidovat část předlohy. "Budeme hledat nějakou cestu, jsme připraveni debatovat o pozměňovacích návrzích v průběhu druhého čtení," uvedl na tiskové konferenci před dnešní schůzí Sněmovny.
"To fakt není cenzurní zákon," řekl v rozpravě bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zopakoval argument, že největší zásahy do obsahu neprovedl stát, ale samotné platformy, jako je třeba sociální síť X nebo TikTok, které podle něj mažou obsah bez jakékoli obrany. "Obrana spotřebitele, nikoli útok na svobodu projevu," poznamenal.