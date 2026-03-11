Lety prezidenta a šéfů komor podléhají souhlasu premiéra, usnesla se vláda
Vláda v pondělí zrušila část více než 25 let starého usnesení, podle kterého nelze omezit lety prezidentovi republiky a předsedům parlamentních komor. Nově pro ně platí, že o prioritách při organizaci letecké dopravy rozhoduje předseda vlády. Vyplývá to z usnesení, které na svém webu zveřejnil úřad vlády. Ředitel odboru komunikace Strakovy akademie Martin Vodička sdělil, že změna umožní rychlejší a operativnější rozhodování v případě krizí.
Prezident Petr Pavel v Lotyšsku novinářům řekl, že v usnesení kabinetu nevidí na první pohled žádný zásadní rozdíl. "Praxe už dlouhé roky byla taková, že jakýkoli let ústavního činitele je nejprve vyžádán u armády. A ministerstvo obrany, když ho potom schválí, tak ho předává na vládu a schvaluje ho vláda, které předsedá premiér," uvedl. "Pokud bychom měli hledat nějaké tření i ve schvalování letů ústavních činitelů, pak bychom si komplikovali situaci sami sobě, protože bychom dávali navenek najevo, že asi nejsme úplně standardně fungující demokratickou zemí," dodal prezident. ve středu končí návštěvu Lotyšska a večer se přesune do Litvy.
Usnesení podle Vodičky potřebovalo revizi, protože nepočítalo s krizovými situacemi. "Aby se předešlo situacím, kdy je let potřeba vyslat operativně a není možné čekat týden na další zasedání vlády, bude lety nyní schvalovat premiér. Současná repatriační operace potvrdila, že takové nastavení je nezbytné," uvedl. Ze stejného důvodu byla vypuštěna i věta, že se lety ústavních činitelů neomezují, protože opět může dojít k situaci, kdy budou některé lety prioritnější než lety politiků, doplnil.
V souvislosti s repatriačními lety z Blízkého východu minulý týden sklidil předseda Senátu Vystrčil z řad vládní koalice kritiku za let do Itálie, kde podpořil paralympioniky. Uvedl tehdy, že let měl předjednaný a den předem ho konzultoval s ministerstvem obrany, které nemělo výhrady.
Podle aktualizovaných zásad letecké přepravy ústavních činitelů se předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu a prezidentovi nadále poskytuje letecká přeprava v souvislosti s výkonem funkce bezúplatně. Leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečuje ministerstvo obrany.