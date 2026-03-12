Pentagon vylučuje další jednání s firmou Anthropic
Pentagon nebude znovu jednat s americkým start-upem zaměřeným na umělou inteligenci Anthropic, řekl v rozhovoru se stanicí CNBC náměstek ministra obrany pro výzkum a inženýrství Emil Michael. Trump nařídil vládě, aby přestala využívat služby společnosti Anthropic. Ta úřad žalovala za to, že ji označil za riziko pro dodavatelský řetězec, když nevyhověla jeho ultimátu ohledně pravidel používání jejích produktů AI.
"Nemůžeme připustit, aby společnost, která má odlišné politické preference zakotvené ve svých stanovách, ve své podstatě, znečišťovala dodavatelský řetězec, že naši vojáci dostávají neúčinné zbraně, neúčinné neprůstřelné vesty, neúčinnou ochranu," uvedl s tím, že právě to je podle něj důvodem označení firmy za riziko dodavatelského řetězce. Je to poprvé, co americká vláda použila toto označení proti americké firmě.
"Není šance (obnovit jednání). Vedení (firmy Anthropic) prokázalo únikem informací a absencí jednání v dobré víře, že nechce dosáhnout dohody," dodal Michael. Generální ředitel firmy Anthropic Dario Amodei už dříve uvedl, že není proti zbraním podporovaným AI jako takovým, ale domnívá se, že současná generace technologie AI není dostatečně dobrá, aby byla přesná.
Rada pro informační technologie, mezi jejíž členy patří firmy jako Nvidia, Amazon či Apple, se nedávno ohradila proti označení Anthropiku za riziko pro dodavatelský řetězec v dopise ministrovi obrany Petu Hegsethovi. Dopis rovněž uvádí, že krok ministerstva hrozí "oslabením přístupu vlády k nejlepším produktům a službám amerických společností, které slouží všem agenturám a složkám federální vlády".
Anthropic odmítl umožnit používání svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Amodei tvrdí, že použití AI může v těchto případech podkopávat demokratické hodnoty. "Pokud je nám známo, tyto dvě výjimky dosud nebyly překážkou pro urychlení přijetí a používání našich modelů ozbrojenými silami," uvedl.
Loni v létě firma Anthropic získala smlouvu s ministerstvem obrany v hodnotě 200 milionů dolarů. Spor s administrativou prezidenta Donalda Trumpa trvá nejméně od podzimu. Klauzule, podle níž se technologie společnosti Anthropic nesmí využívat ke sledování lidí, se mimo jiné dotýkala FBI, Tajné služby USA či imigračních úřadů, uvedl tehdy server Semafor.
Některé vládní agentury se v té době dostaly do potíží, protože modely Claude od Anthropiku byly v systému Amazon Web Services GovCloud využívaném americkými úřady jediné špičkové modely schválené pro použití v režimu přísně tajné.