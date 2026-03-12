Babiš: Registraci by měly podléhat neziskovky, které chtějí ovlivňovat politiku
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
"Není to žádný zákon o zahraničních agentech, ale o zprůhlednění financování," uvedl Babiš. Podle něj je cílem chystané novely to, aby neziskové organizace s politickou agendou pravidelně vykazovaly své financování, tedy kdo je platí a na jaké účely byly tyto peníze vynaloženy. Podle premiéra není možné, aby se neziskové organizace financované ze zahraničí zapojovaly v Česku do politického boje.
Pracovní verze z konce února počítá za nesplnění povinnosti s pokutami až 15 milionů korun či do deseti procent z příjmů nebo obratu. Babiš k tomu řekl, že tyto sankce nejsou definitivní. "Ta verze se ještě bude měnit," uvedl premiér. Pozastavil se nad tím, že norma ještě nebyla ani předložena a už kolem ní vznikla hysterie. Není podle něj možné, aby se neziskové organizace financované ze zahraničí zapojovaly do politického boje.
Vláda v programovém prohlášení slibuje vznik veřejného registru dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů. "U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, zavedeme povinnost tuto skutečnost transparentně označovat," píše se v dokumentu.
Babiš potvrdil, že předpis o registraci zahraničních vazeb předloží skupina vládních poslanců. Podle kritiků se tím koalice vyhne meziresortnímu připomínkovému řízení. Podobně se dříve do legislativního procesu dostala novela stavebního zákona nebo návrhy na úpravy služebního a nominačního zákona.
Předpis se má zaměřit na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob. Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt. Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle právního řádu ČR.
Zástupci a zástupkyně neziskových organizací na podporu lidských práv, pronásledovaných, potřebných či rovných šancí návrh kritizují. "Nově vznikající zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami vnímáme jako další snahu státu o omezování a ztížení práce nevládního sektoru, inspirovanou nechvalným ruským zákonem," uvedla ředitelka Amnesty International ČR Lucie Laštíková.
Zákon by se týkal i organizace Člověk v tísni, která je financována mimo jiné z evropských grantů. Podle mluvčího organizace Tomáše Urbana by registrace a výkazy ohrozily její spolupracovníky v zemích jako Rusko, Bělorusko nebo Afghánistán.