Íránské revoluční gardy hrozí, že tvrdě zakročí proti případným demonstrantům
Íránské revoluční gardy varovaly, že reakce na případné protivládní protesty bude tvrdší než v lednu, kdy byly zabity tisíce lidí. Prohlášení přichází v době pokračujících americko-izraelských úderů na Írán, na které Teherán reaguje útoky na Izrael a na americké základny na Blízkém východě.
"Dnes se nepřítel, neschopný dosáhnout svých vojenských cílů v terénu, znovu snaží šířit teror a vyvolávat nepokoje," uvedly gardy v prohlášení odvysílaném v íránské státní televizi. Zároveň pohrozily, že reakce na případné nové demonstrace bude "tvrdší než 8. ledna".
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dříve tento týden uvedl, že cílem izraelsko-americké ofenzivy proti Íránu je mimo jiné poskytnout Íráncům prostředky ke "svržení režimu" Islámské republiky, který je u moci od roku 1979 a který Izrael považuje za existenční hrozbu.
Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti napsal, že Spojené státy naprosto "ničí teroristický režim v Íránu - vojensky, ekonomicky i jinak". "Sledujte, co se dnes stane s těmito vyšinutými šmejdy. Sedmačtyřicet let zabíjeli nevinné lidi po celém světě a teď je zabíjím já, jako 47. prezident Spojených států amerických. Je mi velkou ctí," napsal Trump.
Íránské bezpečnostní složky v lednu tvrdě potlačily protivládní protesty, které úřady označily za výtržnictví. Demonstrace původně propukly kvůli nárůstu životních nákladů, ale postupně se proměnily v rozsáhlé protivládní protesty, které vyvrcholily 8. ledna.
Íránské úřady připustily, že při nepokojích zahynulo více než 3000 lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek i lidí, kteří s protesty neměli nic společného. Lidskoprávní organizace HRANA se sídlem v USA ale odhaduje, že při tvrdém potlačení protestů zahynulo přes 7000 lidí, většinou demonstrantů. I tento počet zabitých ale podle ní bude zřejmě mnohem vyšší.
Izrael s USA zahájily koordinované vzdušné údery proti Íránu poslední únorový den s proklamovaným cílem zničit jaderný program a vojenské kapacity Teheránu. Údery také zabily mnoho vedoucích představitelů režimu včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony a střelami útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, přičemž zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích.