Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
USA posílají na Blízký východ expediční útvar, píše WSJ

Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ) a poznamenal, že se tak děje v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.

Vyslání expedičního útvaru, který v případě amerických sil tvoří až 2500 příslušníků námořní pěchoty, schválil podle deníku ministr obrany Pete Hegseth. Učinil tak na žádost oblastního velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM).

Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán s deklarovaným cílem znemožnit mu získání jaderných zbraní. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael, americké vojenské objekty v regionu, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích.

Válka prakticky zastavila dopravu v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro transport ropy a plynu, což vedlo k růstu cen energetických surovin.

↓ INZERCE