Všichni velcí dodavatelé energií mají podle zjištění ERÚ dostatečně velké zásoby
Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele, stabilita dodávek tak ohrožena není. Vyplývá to z mimořádného šetření, které provedl Energetický regulační úřad (ERÚ). Trh je podle úřadu nyní stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021, další vývoj ale bude nadále sledovat. ERÚ o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
"Cílem našeho mimořádného šetření bylo ověřit, nakolik jsou tuzemští dodavatelé odolní vůči nečekanému cenovému vývoji na velkoobchodních trzích, aby se neopakovala situace z minulosti. Výsledky jsou jednoznačné. Všichni významní dodavatelé, kteří dohromady pokrývají naprostou většinu českého trhu, mají zajištěný dostatek energií pro všechny své zákazníky. Stabilita dodávek tak nyní není ohrožena," řekl předseda ERÚ Jan Šefránek.
Energetický trh v Česku je podle něj nyní stabilnější než v minulosti. "Dílčí problémy samozřejmě nemůžeme nikdy vyloučit. Rozhodně by se však neměla opakovat situace, kdy své zákazníky k dodavatelům poslední instance poslala řada obchodníků," podotkl Šefránek.
U největších dodavatelů se podle něj potvrdilo očekávání, že elektřinu a plyn nakupují dopředu nejen pro zákazníky s fixovanými produkty, ale také z velké části pro odběratele bez fixace. "U plynu je vyšší podíl zajištění způsobený také načasováním šetření, které se kryje s obdobím, kdy se dodavatelé typicky předzásobí pro vtláčení plynu do zásobníků. Právě uskladnění plynu v zásobnících je oblastí, na kterou se musíme jako Česká republika dále více zaměřit tak, aby plnilo svoji roli jako prvek posilující energetickou bezpečnost," dodal Šefránek.
Po krizi v předchozích letech mají dodavatelé nyní podle energetického zákona povinnost dvakrát ročně zveřejňovat tzv. index zajištění, který ERÚ pravidelně monitoruje. Mimořádné kontroly úřad provedl nad rámec této povinnosti. Zatímco zákonem požadovaný index zajištění sleduje pouze zabezpečení dodávek pro domácnosti a malé podniky, mimořádné kontroly zjišťovaly také to, zda mají dodavatelé energie zajištěné také pro velké odběratele.
ERÚ zároveň avizoval, že další vývoj na velkoobchodních trzích bude dále sledovat a v případě pokračující nestability cen zopakuje kontroly také letos na podzim.
Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu od začátku války na Blízkém východě rostly o desítky procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán. Na růst cen už v minulých týdnech část dodavatelů reagovala zvýšením cen u svých fixovaných produktů.
