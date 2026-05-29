Mluvčí Kremlu ujistit svět, že Putin ví o tom, že ruský dron zranil lidi v Rumunsku
Ruský prezident Vladimir Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na dnešek narazil do panelového domu a zranil dva lidi.
"A co myslíte? Že mu to zatajili?" odpověděl Peskov ironicky na otázku, zda byl Putin o incidentu informován.
Agentura Reuters napsala, že to byl první případ od začátku ruské války proti Ukrajině, kdy dron v Rumunsku zasáhl hustě zabydlenou oblast a někoho zranil. V minulosti ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily vzdušný prostor Rumunska a na jeho území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.
Incident odsoudili lídři NATO i Evropské unie a také zástupci různých evropských zemí včetně Česka.
