Trump pořádá velký koncert k 250. výročí založení Spojených států, ale hudebníci mu ruší účast
Nejméně šest z devíti hudebních umělců, jejichž jména se tento týden objevila na programu hudebního festivalu pořádaného administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa k 250. výročí založení USA, odřeklo, nebo popřelo svou účast. Na plánované letní série koncertů na prostranství National Mall ve Washingtonu tak nevystoupí Morris Day, Young MC, Martina McBrideová ani skupiny Commodores, C+C Music Factory či Milli Vanilli, píše deník The Guardian.
Několik hodin po středečním zveřejněním programu zpěvák Morris Day svou účast na letním festivalu, který se má konat mezi 25. červnem a 10. červencem, označil za nepodloženou fámu s tím, že jeho vystoupení se tam konat nebude.
Rapper Young MC ten stejný den oznámil, že své agenty informoval, že se akce nezúčastní. "Umělcům nebylo řečeno, že by se akce nějakým způsobem týkala politiky," dodal, a zpochybnil tak tvrzení o nestranické povaze události ze strany organizace Freedom 250, kterou Trump založil a pověřil pořádáním oslav výročí vzniku země.
"Naše hudba vždy byla naším hlasem a veřejně se nespojujeme s žádnou politickou stranou," uvedla funková a soulová skupina Commodores v prohlášení.
Rapper skupiny C+C Music Factory Freedom Williams na videu řekl, že ho zaskočily textové zprávy od přátel vyjadřující zděšení nad tím, že má vystoupit na události spojené s Trumpem. Uvedl, že sdělil svému agentovi, který mu spojitost s republikánským prezidentem nezmínil, že svou účast odvolává. Sérii koncertů označil za oslavu 250 let kapitalismu a smrti.
Zpěvačka country Martina McBrideová uvedla, že dostala nabídku vystoupit na nepolitické hudební akci, což však podle ní bylo zavádějící. Na sérii koncertů proto nevystoupí.
Členka skupiny Milli Vanilli Jodie Roccová sdělila agentuře AP, že ji, její sestru Lindu ani další členy skupiny nikdo nepožádal, aby tam vystoupili. "Se sestrou jsme byly v šoku, když jsme viděli naše jméno Milli Vanilli na seznamu účinkujících," sdělila Roccová.
Svou účast naopak potvrdil rapper Vanilla Ice. "Je mi velkou ctí, že budu mít koncert se všemi ostatními," uvedl hudebník, jenž vystoupil na několika novoročních oslavách v Trumpově floridském klubu Mar-a-Lago. Na videu z konce loňského roku tehdejší ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová a strůjce Trumpovy protiimigrační politiky Stephen Miller spolu s rapperem zpívají jeho hit Ice, Ice Baby z roku 1990. V USA v té době sílily protiimigrační razie Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
čtk, tb