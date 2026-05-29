0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
09:29

Maďarského premiéra Pétera Magyara dnes důležité jednání v Bruselu o obnovení unijních fondů

Nový maďarský premiér Péter Magyar bude dnes v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Magyar dorazil do Belgie již ve čtvrtek a setkal se mimo jiné s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. V prohlášení na facebooku uvedl, že dohoda s EU je velmi blízko.

Magyar už po vítězství v dubnových volbách označil za jednu ze svých priorit právě uvolnění zhruba 18 miliard eur (437 miliard Kč) z unijních fondů, které byly zmrazeny za předchozí vlády Viktora Orbána kvůli výtkám týkajícím se právního státu a omezování nezávislosti justice. Konkrétně jde o 10,4 miliardy eur z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), tedy z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize, a 7,6 miliardy eur (přibližně 185 miliard Kč) z kohezních fondů, uvedl již dříve mluvčí EK.

Mohlo by vás zaujmout:

Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.

Maďarský premiér uvedl, že se se šéfkou unijní exekutivy setká ve 13:00, aby se zabývali všemi nevyřešenými otázkami, na kterých se dosud nepodařilo dohodnout během rozsáhlých přípravných jednání. Dalším často diskutovaným tématem mezi představiteli EU a zástupci Maďarska je postoj Budapešti k členství Ukrajiny v Evropské unii. Magyar nyní zopakoval, že Maďarsko by souhlasilo se zahájením rozhovorů s Ukrajinou pouze v případě, že bude dosaženo dohody o právech menšin maďarského etnika na Ukrajině.

Komise rovněž dosud neschválila maďarský plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE , který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Maďarsko požádalo o jednu z největších částek - o 17,4 miliardy eur.

čtk, tb

↓ INZERCE