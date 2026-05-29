Maďarského premiéra Pétera Magyara dnes důležité jednání v Bruselu o obnovení unijních fondů
Nový maďarský premiér Péter Magyar bude dnes v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Magyar dorazil do Belgie již ve čtvrtek a setkal se mimo jiné s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. V prohlášení na facebooku uvedl, že dohoda s EU je velmi blízko.
Magyar už po vítězství v dubnových volbách označil za jednu ze svých priorit právě uvolnění zhruba 18 miliard eur (437 miliard Kč) z unijních fondů, které byly zmrazeny za předchozí vlády Viktora Orbána kvůli výtkám týkajícím se právního státu a omezování nezávislosti justice. Konkrétně jde o 10,4 miliardy eur z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), tedy z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize, a 7,6 miliardy eur (přibližně 185 miliard Kč) z kohezních fondů, uvedl již dříve mluvčí EK.
Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.
Maďarský premiér uvedl, že se se šéfkou unijní exekutivy setká ve 13:00, aby se zabývali všemi nevyřešenými otázkami, na kterých se dosud nepodařilo dohodnout během rozsáhlých přípravných jednání. Dalším často diskutovaným tématem mezi představiteli EU a zástupci Maďarska je postoj Budapešti k členství Ukrajiny v Evropské unii. Magyar nyní zopakoval, že Maďarsko by souhlasilo se zahájením rozhovorů s Ukrajinou pouze v případě, že bude dosaženo dohody o právech menšin maďarského etnika na Ukrajině.
Komise rovněž dosud neschválila maďarský plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE , který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Maďarsko požádalo o jednu z největších částek - o 17,4 miliardy eur.
