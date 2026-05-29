0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
17:05

EU došla k tomu, že obchodní vztahy s Čínou jsou neudržitelné a pro ni dlouhodobě nevýhodné. A změní je

Ačkoli je Čína klíčovým partnerem Evropské unie, současný stav obchodních a investičních vztahů mezi EU a Čínou je neudržitelný a bude vyžadovat důraznější reakci. Uvedla to podle tiskových agentur Evropská komise (EK), která dnes jednala o ekonomickém vztahu EU s Čínou a o ochraně evropského průmyslu před konkurencí ze strany čínských rivalů, kterou považuje za nekalou.

"Základním přístupem Komise zůstává snižování rizik, nikoli odklon od Číny. Čína je klíčovým partnerem a spolupráce i dialog budou pokračovat, zatímco komunikační kanály zůstanou otevřené," uvedla Komise po jednání eurokomisařů na téma, jak ochránit evropský průmysl před čínským dovozem.

"Současný stav obchodních a investičních vztahů však zároveň není udržitelný. Vzhledem k čím dál větší provázanosti hospodářských a bezpečnostních zájmů budou obě tyto oblasti vyžadovat důraznější a soudržnější reakci," dodala exekutiva sedmadvacítky.

Místopředseda EK a komisař pro průmysl Stéphane Séjourné tento týden ekonomickému deníku Financial Times (FT) řekl, že Evropská unie rozšíří cla a dovozní kvóty uplatňované vůči Číně. Sedmadvacítka bude tato opatření využívat systematičtěji, protože například chemickému průmyslu, hutím nebo odvětví čistých technologií podle něj hrozí zničení nekalou čínskou konkurencí. Také Séjourné v rozhovoru s FT řekl, že cílem není se s Čínou rozejít, ale dosáhnout skutečného vyvážení a skutečných opatření, která to umožní. Jako páku by EU podle něj mohla například využít atraktivity jednotného trhu.

Závislost EU na dovozu zboží z Číny se loni výrazně prohloubila. Státy unie vyvezly do Číny zboží za 199,6 miliardy eur (téměř 4,9 bilionu Kč), což je proti předchozímu roku pokles o 6,5 procenta. Naopak dovoz zboží z Číny do EU se o 6,4 procenta zvýšil a dosáhl 559,4 miliardy eur (13,6 bilionu Kč).

čtk, tb

↓ INZERCE