EU došla k tomu, že obchodní vztahy s Čínou jsou neudržitelné a pro ni dlouhodobě nevýhodné. A změní je
Ačkoli je Čína klíčovým partnerem Evropské unie, současný stav obchodních a investičních vztahů mezi EU a Čínou je neudržitelný a bude vyžadovat důraznější reakci. Uvedla to podle tiskových agentur Evropská komise (EK), která dnes jednala o ekonomickém vztahu EU s Čínou a o ochraně evropského průmyslu před konkurencí ze strany čínských rivalů, kterou považuje za nekalou.
"Základním přístupem Komise zůstává snižování rizik, nikoli odklon od Číny. Čína je klíčovým partnerem a spolupráce i dialog budou pokračovat, zatímco komunikační kanály zůstanou otevřené," uvedla Komise po jednání eurokomisařů na téma, jak ochránit evropský průmysl před čínským dovozem.
"Současný stav obchodních a investičních vztahů však zároveň není udržitelný. Vzhledem k čím dál větší provázanosti hospodářských a bezpečnostních zájmů budou obě tyto oblasti vyžadovat důraznější a soudržnější reakci," dodala exekutiva sedmadvacítky.
Místopředseda EK a komisař pro průmysl Stéphane Séjourné tento týden ekonomickému deníku Financial Times (FT) řekl, že Evropská unie rozšíří cla a dovozní kvóty uplatňované vůči Číně. Sedmadvacítka bude tato opatření využívat systematičtěji, protože například chemickému průmyslu, hutím nebo odvětví čistých technologií podle něj hrozí zničení nekalou čínskou konkurencí. Také Séjourné v rozhovoru s FT řekl, že cílem není se s Čínou rozejít, ale dosáhnout skutečného vyvážení a skutečných opatření, která to umožní. Jako páku by EU podle něj mohla například využít atraktivity jednotného trhu.
Závislost EU na dovozu zboží z Číny se loni výrazně prohloubila. Státy unie vyvezly do Číny zboží za 199,6 miliardy eur (téměř 4,9 bilionu Kč), což je proti předchozímu roku pokles o 6,5 procenta. Naopak dovoz zboží z Číny do EU se o 6,4 procenta zvýšil a dosáhl 559,4 miliardy eur (13,6 bilionu Kč).
