0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 13:37
ODS

Baxa ani Decroix nebudou znovu kandidovat do vedení ODS

Pozici místopředsedy ODS nebude na lednovém kongresu vedle Evy Decroix obhajovat ani ministr kultury v demisi Martin Baxa. Novinářům řekl, že chce z pozice předsedy regionální organizace v Plzeňském kraji a poslance dál hájit priority strany a podporovat úsilí o nalezení nové cesty pro ODS. Kongres svolal po neúspěchu ve sněmovních volbách na polovinu ledna premiér v demisi Petr Fiala s tím, že v čele ODS končí, funkci prvního místopředsedy nebude obhajovat Zbyněk Stanjura. Dlouhodobý kritik současného vedení jihočeský hejtman Marin Kuba minulý týden oznámil, že z ODS odchází a zakládá nové hnutí. Spolu s ním mimo ODS míří řada jihočeských komunálních politiků. čtk, ft

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy