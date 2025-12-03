Baxa ani Decroix nebudou znovu kandidovat do vedení ODS
Pozici místopředsedy ODS nebude na lednovém kongresu vedle Evy Decroix obhajovat ani ministr kultury v demisi Martin Baxa. Novinářům řekl, že chce z pozice předsedy regionální organizace v Plzeňském kraji a poslance dál hájit priority strany a podporovat úsilí o nalezení nové cesty pro ODS. Kongres svolal po neúspěchu ve sněmovních volbách na polovinu ledna premiér v demisi Petr Fiala s tím, že v čele ODS končí, funkci prvního místopředsedy nebude obhajovat Zbyněk Stanjura. Dlouhodobý kritik současného vedení jihočeský hejtman Marin Kuba minulý týden oznámil, že z ODS odchází a zakládá nové hnutí. Spolu s ním mimo ODS míří řada jihočeských komunálních politiků. čtk, ft