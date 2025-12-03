0:00
Astrounat Brázda
11:25
Brno

Švachula a další aktéři kauzy Stoka uzavřeli dohodu o vině a trestu

Všichni obžalovaní v brněnské korupční kauze Stoka, kteří byli v původním řízení nepravomocně odsouzeni, uzavřeli s žalobcem dohody o vině a trestu. Týká se to i bývalého místostarosty brněnské části Brno-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO). Část obžalovaných včetně Švachuly vinu dřív odmítala. Všechny dohody podléhají schválení soudu. V případu čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy. Krajský soud v Brně dnes znovu případ otevřel po 3,5 letech a státní zástupce mu na úvod jednání navrhl, aby všechny dohody schválil.

Soud v původním řízení všechny obžalované až na dva muže odsoudil, odvolací soud ale rozsudek zrušil a případ vrátil do Brna, kde se nyní začal projednávat. Dohodu o vině a trestu tak neuzavřeli jen podnikatel Ivan Truneček a Petr Kalášek. Oba vinu odmítali a soud je původně v plném rozsahu zprostil.

V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek na radnici části Brno-střed. Navrhované tresty v uzavřených dohodách jsou podle státního zástupce Petra Šeredy v kontextu původního zrušeného rozsudku, jsou ale zmírněné. Jejich výše nejsou známy, žalobce je sdělí až v konkrétních návrzích soudu. Soud o dohodách teprve bude jednat, schválit je nemusí, trestní líčení by pak pokračovalo standardně.

"Tresty byly s různými obžalovanými dohodnuty různým způsobem, ale dá se říci, že jsou zhruba v kontextu původního zrušeného rozsudku, mírně zmírněné s ohledem na to, že uběhla poměrně dlouhá doba. Jsou tam i nepodmíněné tresty," řekl novinářům v přestávce státní zástupce Petr Šereda.

Korupce na radnici Brna-středu se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Podle původního rozsudku krajského soudu šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky přesahovaly podle soudu 260 milionů korun; obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.

Skupinu podle žalobců řídil politik Švachula, jemuž krajský soud v prvním líčení uložil 9,5 roku vězení. Švachula tehdy vinu odmítl. Vinnými soud uznal také dalších osm obžalovaných a dvě firmy.

Krajský soud nynější jednání nařídil na 3. až. 5. prosince.

Původní hlavní líčení se uskutečnilo v září 2020. Rozhodnutí soud vyhlásil v květnu 2022, odvolali se proti němu jak obžalovaní, tak žalobce, který pro některé obžalované žádal přísnější tresty. Odvolací vrchní soud rozsudek zrušil v listopadu 2024. Podle odůvodnění proces trpěl závažnými vadami, kvůli nimž rozsudek nemohl obstát, soud například rozhodoval o skutku, pro který ani nebyla podána obžaloba. čtk, ft

