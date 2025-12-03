USA a Rusko se v jednání o míře na Ukrajinu neposunuly, zato Putin vyhrožuje Evropě válkou
Rusko a USA se nijak nepřiblížily ani nijak nevzdálily vyřešení krize na Ukrajině, řekl dnes po jednání zmocněnce amerického prezidenta Stevea Witkoffa a ruského prezidenta Vladimira Putina poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov. Píše o tom agentura Reuters s odvoláním na ruské státní tiskové agentury. Ušakov mimo jiné podotkl, že rusko-americká schůzka byla produktivní a konstruktivní, ale pro zastavení bojů na Ukrajině je ještě třeba odvést hodně práce.
Podle Ušakova dosud nebylo nalezeno řešení ohledně otázky území, americká strana ale Rusům předložila svoje návrhy. "Zatím jsme nenašli kompromis, ale je možné diskutovat o některých amerických řešeních," řekl.
Rusko požaduje, aby mu připadl celý Donbas na východě Ukrajiny, ačkoliv celý tento region nekontroluje. Kyjev takový požadavek odmítá.
Obě strany se dohodly, že samotný obsah nynějších rozhovorů nezveřejní s ohledem na jeho důvěrnou povahu," uvedl Putinův poradce. Týkaly se ale i ekonomické spolupráce mezi Ruskem a Spojenými státy. "Diskutovalo se o enormních perspektivách pro budoucí hospodářskou spolupráci obou zemí," řekl Ušakov. Agentura DPA připomíná, že Moskva má zájem především na zrušení amerických sankcí, které dusí ruskou ekonomiku.
Američtí vyjednávači se nyní vrátí do Spojených států, kde s výsledky dnešního jednání v Kremlu seznámí prezidenta Donalda Trumpa a spojí se s ruskou stranou, přiblížil Ušakov další postup.
Spojené státy současné návrhy na ukončení války předem projednaly s ukrajinskými představiteli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že revidovaný návrh listopadové mírové dohody ze Ženevy, na němž se podílely i evropské země, byl po nedělních rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými vyjednávači na Floridě dále vylepšen. Řekl také, že od amerických zmocněnců očekává zprávy bezprostředně po skončení jednání v Moskvě, a vyjádřil naději, že se s nimi bude moci co nejdříve osobně sejít.
Putin dnes krátce před setkáním s Witkoffem prohlásil, že evropské země předkládají návrhy, které jsou pro Moskvu zcela nepřijatelné, a obvinil Evropany ze snahy celý mírový proces zablokovat.
Ukrajina se čtvrtým rokem se západní pomocí brání ruské ozbrojené agresi na vlastním území, rozpoutané v únoru 2022 na Putinův rozkaz. Ten také oznámil, že pokud "Evropa chce válku, Rusko je připravené."
