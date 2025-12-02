Okamura a Fico podle vlastních slov "restartovali vztahy" mezi Českem a Slovenskem. Opozici s sebou Okamura nevzal, prý vztahy se Slovenskem "rozbourali"
Za restart ve vztazích mezi Českou republikou a Slovenskem pokládá šéf slovenského parlamentu Richard Raši dnešní návštěvu svého českého kolegy Tomia Okamury v Bratislavě. Okamura před novináři vyzdvihl, že obě země se shodují v některých evropských otázkách, třeba v odmítání zavedení systému povolenek ETS2, odmítání unijního migračního paktu či odmítání zákazu prodeje aut se spalovacím motorem v EU po roce 2035. Okamuru odpoledne přijali i další vrcholní slovenští politici.
"Musím říci, že již na tomto prvním jednání se slovenskou stranou jsme našli shodu na těchto tématech, že dokážeme a chceme společně hledat stanoviska," uvedl předseda české Sněmovny.
Lídr SPD Okamura, který byl do čela Sněmovny zvolen po říjnových parlamentních volbách, pokládá obnovu co nejužších vztahů se Slovenskem za cíl své cesty do Bratislavy.
"Pro naše vztahy je důležité, aby byla vedení parlamentu i naše vlády naladěny stejně," podotkl také Raši.
Vztahy mezi Českem a Slovenskem ovlivnilo loňské rozhodnutí kabinetu premiéra Petra Fialy přerušit vzájemné mezivládní konzultace. Krok tehdy česká vláda zdůvodnila zásadně rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.
Praha a Bratislava se rozcházely zejména v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Český postoj k pomoci napadené zemi se s nástupem nové vlády, na jejímž vzniku se Okamurova SPD podílí, pravděpodobně změní.
Okamura dodržel tradici, kdy vrcholní čeští a slovenští politici po nástupu do funkce na první zahraniční cestu zamíří zpravidla do druhého státu bývalého Československa. Předseda Sněmovny obhajoval své rozhodnutí, že členy jeho delegace jsou pouze poslanci vznikající vládní koalice SPD, ANO a Motoristů. "Neumím si představit, že by součástí mojí delegace byl někdo, kdo rozboural vztahy se Slovenskem," prohlásil.
Také ve slovenské delegaci byli pouze vládní poslanci. "Pro mě bylo přirozené, že přišla delegace složená z nových koaličních partnerů. Nositelem myšlenek, témat bude vládní koalice v České republice a vládní koalice ve Slovenské republice," řekl Raši.
Okamura před novináři podpořil letošní rozhodnutí Slovenska doplnit do ústavy mimo jiné ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity; kvůli této změně základního zákona Evropská komise už zahájila proti Slovensku řízení ve věci souladu novely ústavy se zásadou přednosti evropského práva před právem národním. Okamura se v této souvislosti vyslovil pro udržení suverenity a svobody České republiky.
Slovenský prezident Peter Pellegrini podle své kanceláře na schůzce s Okamurou zdůraznil kromě jiného význam spolupráce v rámci seskupení visegrádská čtyřka (V4) , kterou kromě Česka a Slovenska tvoří ještě Maďarsko a Polsko a kterou dříve rozdělil nejednotný postoj k válce na Ukrajině. Pellegrini má za to, že je třeba se věnovat tématům, které tyto země spojují. Okamura se odpoledne sešel také se slovenským premiérem Robertem Ficem.
čtk, tb