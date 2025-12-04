Valné shromáždění OSN požaduje okamžité navrácení násilně přemístěných ukrajinských dětí. Rusové jich unesli nejméně 20 tisíc
Rezoluce, kterou přijalo většinou hlasů Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN), vyzývá Rusko k okamžitému a bezpodmínečnému navrácení ukrajinských dětí. Informovala o tom dnes média.
"Valné shromáždění požaduje, aby Ruská federace zajistila okamžitý, bezpečný a bezpodmínečný návrat všech ukrajinských dětí, které byly násilně přemístěny. Dále vyzývá Ruskou federaci, aby neprodleně zastavila jakékoliv další praktiky násilného přemístění, deportace, odloučení od rodin...," zaznělo na středeční schůzce Valného shromáždění, jehož rezoluce jsou právně nezávazné.
Pro rezoluci hlasovalo 91 zemí, mezi nimiž byla i Česká republika nebo Slovensko. Proti bylo Rusko a 11 dalších států. Čína, Indie nebo Brazílie, které společně s Ruskem patří do skupiny rozvíjejících se ekonomik BRICS, se společně s dalšími 54 zeměmi zdržely hlasování.
Podle údajů ukrajinského ministerstva zahraničí unesli Rusové z Ukrajiny nejméně 20.000 dětí, domů se jich vrátilo zatím 1850, píše server Ukrajinska Pravda nebo ruskojazyčný server BBC. čtk, ft