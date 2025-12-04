ODS ukončila členství Kubovi a dalším zastupitelům, kteří avizovali odchod
Vedení ODS fakticky ukončilo členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, kteří již dříve oznámili, že stranu opustí. Končí na základě veřejné deklarace odchodu, sdělil dnes ČTK místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. Ve straně tak skončili mj. jihočeský hejtman Martin Kuba nebo českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. Celkem jde o 30 krajských a 14 českobudějovických zastupitelů zvolených za ODS. Všichni chtějí vstoupit do nového hnutí, které právě Kuba připravuje.
"Předsednictvo (ODS) jen konstatovalo v souladu se stanovami, že členství končí na základě veřejné deklarace odchodu z ODS a zapojení do nového projektu. Je to logické, jinak by vznikaly jen zbytečné nejistoty ohledně legitimity rozhodnutí budoucích sněmů," uvedl dnes Kupka.
"Vedení na to má právo, ale přijde mi to lidsky nešťastné. Je to naprosto nevhodné například k Janu Zahradníkovi, který byl členem ODS od roku 1991 a pro stranu hodně obětoval a hodně jí dal," řekl dnes ČTK Kuba. Šestasedmdesátiletý Zahradník byl prvním jihočeským hejtmanem a zastával i pozici poslance. Také Zahradník uvedl, že se stane členem nového hnutí.
Kuba minulý týden oznámil, že se s vedením ODS názorově rozchází a že založí nové hnutí. V pondělí oznámilo odchod do nového hnutí 30 jihočeských krajských zastupitelů za ODS ze 34. V úterý podobný krok učinilo 14 ze 16 českobudějovických zastupitelů ODS. Kromě toho do Kubova hnutí chtějí vstoupit senátoři zvolení za občanské demokraty Zbyněk Sýkora a Tomáš Fiala.
"Chtěli jsme náš odchod udělat kultivovaně, rozloučit se na oblastních sněmech se svými kolegy a v klidu odejít. Vedení strany si vybralo ale jinou variantu. Jak jsem říkal, nepřipadá mi to jako šťastný krok, ale respektujeme ho," uvedl Kuba.
Nové hnutí chce představit začátkem příštího roku, kdy oznámí jeho název a strukturu. Kuba už dříve uvedl, že s hnutím chce v příštím roce kandidovat v komunálních volbách. čtk, ft