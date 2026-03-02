Dodávky ropy do Unie nejsou kvůli válce v Íránu ohroženy. Zatím, říká Evropská komise
Evropská komise v tuto chvíli nevidí bezprostřední ohrožení dodávek ropy do Evropské unie kvůli vyostření konfliktu na Blízkém východě. Vyplývá to z emailu adresovaného vládám členských států EU, který má k dispozici agentura Reuters. Šéfka EK Ursula von der Leyenová na dnešek svolala mimořádné bezpečnostní zasedání Evropské komise, které začne ve 13:00.
"V této fázi neočekáváme okamžitý dopad na bezpečnost ropných dodávek," stojí ve sdělení komise.
Unijní exekutiva zároveň požádala členské státy EU, aby dnes poslaly do Bruselu svá hodnocení současné situace s dodávkami ropy. Komise rovněž zvažuje, že ještě tento týden svolá zasedání takzvané koordinační skupiny pro ropu, ve které jsou zástupci unijních institucí i členských států sedmadvacítky.
Ceny ropy se ráno přechodně zvýšily až o 13 procent a severomořský Brent se dostal nad 82 dolarů za barel, než růst mírně polevil. V důsledku íránských odvetných útoků byla totiž narušena lodní doprava Hormuzským průlivem, který je klíčový pro vývoz ropy z Blízkého východu.
Při útocích amerických a izraelských vojsk na Írán o víkendu zahynul mimo jiné íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Teherán zahájil odvetné raketové útoky napříč regionem, což vyvolalo obavy z rozšíření konfliktu do více zemí Blízkého východu. Ten je hlavním dodavatelem ropy na světový trh.
Obchodníci se obávají, že konflikt by mohl zastavit lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi pětina globálních dodávek ropy.
čtk, tb