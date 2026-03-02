Izrael útočil na Libanon a tamní hnutí Hizballáh, zemřelo minimálně třicet lidí
Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si podle prvních informací vyžádaly údery izraelské armády na Libanon. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Podle agentury AP zhruba dvě třetiny mrtvých a zraněných jsou na jihu Libanonu. Izraelská armáda dnes uvedla, že v odvetě zahájila v Libanonu údery na cíle spojené s Hizballáhem. Učinila tak poté, co se libanonské proíránské hnutí v noci na dnešek přihlásilo k útoku drony a střelami na Izrael, uvedla agentura Reuters.
Po útocích na Bejrút vyzvala izraelská armáda civilisty v téměř 50 vesnicích ve východní a jižní části Libanonu, aby se před dalšími možnými útoky evakuovali, dodala AP.
Podle serveru The Times of Israel je to poprvé, co se Hizballáh připojil k současným íránským útokům na Izrael. Zároveň jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.
"V reakci na ostřelování Státu Izrael Hizballáhem izraelská armáda v současnosti podniká údery na cíle spojené s Hizballáhem," uvedla armáda na Telegramu s tím, že Hizballáh jedná jménem Íránu a zahájil palbu na Izrael a jeho civilní obyvatelstvo. Později armáda sdělila, že zasáhla dva vysoce postavené představitele Hizballáhu v oblasti Bejrútu a jižního Libanonu.
Izraelská armáda dříve uvedla, že v severním Izraeli zněly sirény kvůli střelám vypáleným z Libanonu na Izrael. Izraelská protivzdušná obrana zachytila projektil, který přeletěl na izraelské území, a několik dalších dopadlo na volné prostranství. Nebyli hlášeni žádní zranění ani škody.
Izrael a Spojené státy zaútočily v sobotu ráno na Írán. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Íránská státní média potvrdila smrt nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Hizballáh dnes podle Reuters oznámil, že útok na Izrael střelami a drony provedl jako odplatu za zabití Chameneího. V neděli vůdce hnutí Naím Kásim uvedl, že hnutí "splní svou povinnost" tím, že bude "čelit agresi" Spojených států a Izraele, která stála íránského duchovního vůdce život.
Izraelská armáda dnes v očekávání dalších útoků na Hizballáh vyzvala civilisty v přibližně 50 obcích ve východním a jižním Libanonu, aby opustili své domovy a přesunuli se nejméně 1000 metrů od zástavby.
Izrael minulý týden pohrozil Libanonu, že je připraven tvrdě zasáhnout jeho civilní infrastrukturu včetně národního letiště, pokud se militantní hnutí Hizballáh jakkoliv zapojí do války mezi Spojenými státy a Íránem.
Dlouholetý konflikt mezi Izraelem a hnutím Hizballáh se vyostřil 8. října 2023. Hizballáh tehdy začal ostřelovat sever Izraele ve snaze podpořit palestinské teroristické hnutí Hamás, jehož ozbrojenci den předtím zaútočili na jih Izraele. Izraelská armáda ostřelování přes hranici opětovala. Konflikt eskaloval loni v září, kdy Izrael podnikal četné letecké údery na téměř celé území Libanonu.
Mezi Izraelem a Libanonem dosud platilo křehké příměří podepsané 27. listopadu 2024, které však nevedlo k úplnému zastavení bojů ze strany Izraele. Izraelská armáda a letectvo na Libanon stále útočilo s tvrzením, že údery míří na hnutí Hizballáh.
čtk, tb