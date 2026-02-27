Unie začne volně obchodovat s Jižní Amerikou, i když se europarlament a několik zemí proti dohodě Mercosur postavily
Francouzský prezident Emmanuel Macron označil dnešní oznámení šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že EU začne prozatímně provádět obchodní dohodu s Mercosurem, za zlé překvapení. Podle něj je navíc neslušné vůči Evropskému parlamentu, který v lednu těsně schválil, aby dohodu přezkoumal Soudní dvůr EU. Naopak zástupci Německa, Itálie a Španělska krok Evropské komise chválí, napsaly agentury AFP a Reuters.
"Je to velká odpovědnost vůči zemědělcům, kteří vyjádřili své obavy, a také velká odpovědnost vůči evropským občanům a jejich zástupcům, kteří nebyli náležitě respektováni," sdělil francouzský prezident novinářům po setkání se slovinským premiérem Robert Golobem.
Naopak německý ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že po dnešním oznámení "nastala hodina Evropy". "Díky rozhodnutí Evropské komise začít prozatímně uplatňovat dohodu o volném obchodu mezi EU a Mercosurem mohou společnosti a lidé z obou kontinentů konečně těžit z větší prosperity a růstu," napsal na síti X. Německo podle něj bude pracovat na tom, aby pomohlo plně využít potenciál této dohody, kterou označil za historickou.
Podle italského ministra zahraničí Antonia Tajaniho je dnešní krok komise pozitivní impuls, který nadále přispívá k hospodářskému růstu jeho země. Španělsko rozhodnutí komise také podporuje. "Ve stále nejistějším světě si Evropa nemůže dovolit zůstat pozadu. Dohoda s Mercosurem je velkým krokem vpřed v plánu EU pro dosažení větší nezávislosti a odolnosti," uvedl španělský ministr hospodářství Carlos Cuerpo.
Úmluva mezi EU a Mercosurem má podle Evropské komise vytvořit největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než 700 miliony spotřebitelů. Zástupci Evropské unie a Mercosuru podepsali dohodu v polovině ledna v Paraguayi. Evropská komise dnes podle vyjádření von der Leyenové reagovala na čtvrteční ratifikaci dohody Uruguayí a Argentinou.
Obchodní dohoda však má také kritiky, například Francie ji dlouhodobě označuje za nepřijatelnou. Vyjadřuje obavy, že zejména dovoz levného hovězího a drůbežího masa, cukru nebo kukuřice způsobí velké ztráty francouzským zemědělcům. Proti dohodě opakovaně protestovali farmáři v některých zemích EU.
