Okamura se po devíti letech objeví v Otázkách Václava Moravce
Předseda Poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura přijal pozvání do debatního pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM). Na dotaz ČTK to dnes potvrdila jeho mluvčí Lenka Čejková. Okamura dostal pozvánku do OVM po devíti letech, uvedl server Médiář. Podle webu se má debata odehrát 8. března. Okamura si opakovaně stěžuje, že ho ČT to do tohoto pořadu nezve. Loni se tím zabývala i Rada České televize a radní tehdy uvedli, že může jít o porušení demokratické soutěže politických stran.
Mediář s odvoláním na zdroj z televize napsal, že ČT pozvala i dvě předchozí předsedkyně a jednoho bývalého předsedu Sněmovny, tedy Miroslavu Němcovou (ODS), Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) a Radka Vondráčka (ANO). Mluvčí České televize Michal Pleskot dnes ČTK sdělil, že informace o složení hostů poskytne až v pátek před nedělním vysíláním. Pekarová Adamová podle serveru pozvání přijala. Nynější senátorka ODS Němcová na dotaz ČTK potvrdila, že pozvání přijme. Vyjádření Vondráčka ČTK zjišťuje.
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek loni v listopadu členům televizní rady řekl, že Okamura byl do OVM pozván naposledy v roce 2017. "Jsem toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností Tomia Okamury nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT," řekl tehdy Chudárek.
Moderátor Moravec loni ve vyjádření pro Aktuálně.cz uvedl, že "ani v zákoně, ani v kodexu se sousloví 'předseda politické strany či hnutí' vůbec nevyskytuje. Píše se tam o názorových a politických proudech ve společnosti a článek 6.2 zcela jasně hovoří o vyváženosti vysílání jako celku".
