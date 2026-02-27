Ministr školství Plaga by uvítal celoevropský zákaz sociálních sítí pro děti
eský ministr školství Robert Plaga dává v souvislosti s možným zákazem sociálních sítí pro děti a mladistvé přednost evropskému řešení, které by bylo robustní a nedalo se uživatelsky obejít. Plaga to uvedl během svého jednání v Bruselu. Polsko dnes oznámilo, že chystá zákon, kterým by zakázalo používat sociální sítě dětem mladším 15 let. Za ověřování věku uživatelů by přitom byli odpovědní provozovatelé sociálních sítí.
Český ministr podle svých slov určité omezení či zákaz podporuje. "Vzhledem k tomu, že se bavíme o silných nadnárodních společnostech, tak bych preferoval evropské řešení," řekl Plaga.
Kritici zákazu mimo jiné zdůrazňují, že půjde o velký zásah do soukromí osob, protože svůj věk budou muset na sociálních sítích prokazovat i ti, kterých by se zákaz netýkal. Podle Plagy jde o standardní debatu mezi tím, jak chránit děti na jedné straně, a možnými riziky na straně druhé.
"Jako ministr školství budu preferovat variantu ochránit naše děti, protože studie jednoznačně říkají, že dopaminové smyčky, dopaminová závislost je srovnatelná s drogami," dodal český ministr. Dopaminové smyčky jsou cykly v mozku, kdy určité chování vede k uvolnění dopaminu, což vyvolá pocit odměny a tím se zvyšuje pravděpodobnost, že své chování člověk zopakuje.
O podobných omezeních jako chce zavést Polsko uvažují také vlády v Dánsku, Řecku, Francii, Španělsku a Británii. Přivedly je k tomu stále rozšířenější poznatky, že sociální sítě jsou pro děti škodlivé a mohou se na nich stát závislými. Austrálie takový zákaz pro děti do 16 let zavedla loni v prosinci. O zákazu se debatuje právě i v Česku. Pro návrh na zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let se nedávno vyslovil premiér Andrej Babiš, přiklonil se k němu také prezident Petr Pavel.
čtk, tb