0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Svět ve stínu ruské války
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 15:56

Orbán s Ficem se dohodli na své komisi, která má zkontrolovat Družbu. A Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi. Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelář po dnešním telefonátu mezi oběma představiteli.

Pozvání následovalo po sporu mezi Bratislavou a Kyjevem o dodávky ruské ropy ropovodem Družba. V tuto chvíli není zřejmé, zda šéf slovenské vlády pozvání přijal.

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes řekl, že se se svým slovenským protějškem Ficem dohodl na vytvoření společné maďarsko-slovenské komise pro vyhodnocení stavu ropovodu Družba. Fico novinářům sdělil, že v inspekční skupině by měli být zástupci Slovenska, Maďarska a Evropské komise. Orbán ve videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu, vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby zajistil maďarským a slovenským inspektorům přístup k Družbě a obnovil provoz ropovodu.

Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině a Ukrajinci se vše snaží opravit. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina a neexistují žádné technické překážky, které by tranzitu ropy bránily.

čtk, tb

↓ INZERCE