Orbán s Ficem se dohodli na své komisi, která má zkontrolovat Družbu. A Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi. Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelář po dnešním telefonátu mezi oběma představiteli.
Pozvání následovalo po sporu mezi Bratislavou a Kyjevem o dodávky ruské ropy ropovodem Družba. V tuto chvíli není zřejmé, zda šéf slovenské vlády pozvání přijal.
Maďarský premiér Viktor Orbán dnes řekl, že se se svým slovenským protějškem Ficem dohodl na vytvoření společné maďarsko-slovenské komise pro vyhodnocení stavu ropovodu Družba. Fico novinářům sdělil, že v inspekční skupině by měli být zástupci Slovenska, Maďarska a Evropské komise. Orbán ve videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu, vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby zajistil maďarským a slovenským inspektorům přístup k Družbě a obnovil provoz ropovodu.
Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině a Ukrajinci se vše snaží opravit. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina a neexistují žádné technické překážky, které by tranzitu ropy bránily.
čtk, tb