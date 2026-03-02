Česko přijme bezpečnostní opatření kvůli Íránu, ale žádné přímé nebezpečí podle Babiše nehrozí
Česko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. Nepokládá ale za vhodné přesně sdělovat, o jaká půjde. Zmínil jen posílení bezpečnosti v ulicích. Nejsou ale indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl dnes Babiš novinářům.
Ministři ráno řešili situaci po víkendových útocích Spojených států a Izraele na Írán na Bezpečnostní radě státu, naopak neuskutečnilo se obvyklé jednání koaliční rady. Do pozadí pravděpodobně ustoupí i běžná agenda kabinetu, který má na programu například návrhy na zpřísnění úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušení nominačního zákona.
čtk, tb