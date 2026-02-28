Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán
Americký prezident Donald Trump potvrdil zahájení vojenské operace Spojených států proti Íránu. Podle prezidenta je cílem akce ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim. Trump to dnes řekl ve videu na sociální síti Truth Social. Podle Trumpa se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci.
Spojené státy dnes ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Podle médií se výbuchy ozývají nejen v Teheránu, ale také v řadě dalších míst prakticky po celém Íránu.
čtk, tb