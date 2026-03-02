Americké stíhačky sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

Anne Applebaum: Trump nemá pro Íránce žádný plán
Jen bombardování Íránu stabilní režim nevytvoří
Tři americké letouny F-15, které se dnes ráno zřítily nad Kuvajtem, omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana, oznámilo regionální velitelství americké armády (CENTCOM). Všech šest členů posádek se bezpečně katapultovalo a byli zachráněni, dodala armáda s tím, že Kuvajt incident potvrdil a příčina incidentu se vyšetřuje. Kuvajtské ministerstvo obrany o pádu "několika" letadel bez dalších podrobností informovalo už ráno.
"Během aktivních bojů, jejichž součástí byly útoky íránských letadel, balistických raket a dronů, stíhací letouny amerického letectva omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana," uvedl CENTCOM v prohlášení, které zveřejnil na síti X.
Kuvajt dnes dopoledne podle agentury Reuters zneškodňoval nepřátelské drony, které třetím dnem vysílá Írán na státy Perského zálivu v odvetě za útoky USA a Izraele na své území.
Íránská armáda dnes ráno mezitím oznámila, že v posledních hodinách zaútočila 15 řízenými střelami na americkou leteckou základu Alí As-Sálim v Kuvajtu a na "nepřátelské lodě" v severní oblasti Indického oceánu. Učinila tak v odvetě za smrt íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který zahynul při sobotním izraelsko-americkém útoku na Írán, dodala armáda v prohlášení.
Svědci v metropoli Kuvajtu dnes popsali také kouř nad čtvrtí, kde se nachází americké velvyslanectví. Agentura AP později uvedla, že kouř i oheň byly vidět uvnitř areálu ambasády. Velvyslanectví vyzvalo americké občany, aby se oblasti vyhýbali.
Izrael a USA v sobotu zahájily útok na Írán, který zdůvodňují mimo jiné obavami z jeho jaderného programu. Teherán podniká odvetné údery pomocí raket a dronů na americké a izraelské cíle v regionu. Americké základny se vedle Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku. V Kuvajtu o víkendu přišli o život nejméně tři američtí vojáci.
Při operaci nazvané Epic Fury byli vedle nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Chameneího zabiti mimo jiné také exprezident Mahmúd Ahmadínedžád, vrchní velitel revolučních gard Mohammad Pakpúr nebo ministr obrany a šéf zpravodajských služeb. Íránský Červený půlměsíc dnes informoval, že při amerických a izraelských útocích na Írán přišlo od soboty o život 555 lidí.
čtk, tb