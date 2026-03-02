Babiš chce, aby zakázky na ministerstvu obrany vyšetřovala Vojenská policie a ne NCOZ
Na ministerstvu obrany se v současnosti uskutečňuje kvůli zakázkám audit, oznámil dnes na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda podle něj chce do budoucna změnit zákon, aby zakázky na resortu vyšetřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) namísto Vojenské policie.
"Chceme rozkrýt zlodějiny na resortu obrany. Kompetentním orgánem, kdo může vyšetřovat korupci na tomto úřadu, je Vojenská policie. Proto mě překvapilo, když se Vojenská policie ptá na podezřelé zakázky paní (bývalé) ministryně (obrany Černochové - ODS). Z toho důvodu chceme změnit zákon, aby zakázky na ministerstvu obrany vyšetřovala NCOZ," uvedl Babiš.
K návrhu rozpočtu a snížení výdajů na obranu Babiš řekl, že si v pátek dopisoval s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem. "Naši partneři tomu rozumí, co jsme sdělili. Vojáci a jejich počet, podmínky a vybavení je na prvním místě. Vrátíme se také k závazkům vůči NATO jako mechanizovaná brigáda, protidronové záležitosti a protivzdušná obrana," dodal a podotkl, že v současnosti je podle návrhu státního rozpočtu na obranu vyčleněno 2,1 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Podle návrhu vlády ANO, SPD a Motoristů by měl úřad hospodařit se 154,79 miliardy korun. Původní návrh vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více. Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. ČR by tak na obranu měla vynakládat 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna.
"Nejsme jako předchozí Fialova vláda a nebudeme čtyři roky mluvit o válce na Ukrajině, ale o České republice. Až budeme mít hotový audit na ministerstvu obrany, získáme veškeré informace a začneme znovu masivně investovat do věcí, které mají smysl," řekl Babiš. "Nejedná se pouze o číslo, ale je důležité, kam ty peníze budou nebo byly použity," dodal.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) minulý týden na velitelském shromáždění uvedl, že bezpečnost země se neměří pouze poměrem výdajů na obranu na HDP. Snížení výdajů v rozpočtu, které navrhla Babišova vláda, podle něj neohrozí žádné modernizační projekty armády. Prezident Petr Pavel označil snižování výdajů v současné době za nezodpovědné. Předpokládá, že bude mít možnost si o tom promluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a premiérem.
čtk, tb