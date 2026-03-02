Přijeďte do Kyjeva na začátku března, zve Zelenskyj slovenského premiéra Fica. Ten se k cestě nemá
Kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v neděli večer uvedla, že Kyjev slovenskému premiérovi Robertu Ficovi nabídl 6. a 9. března jako dva možné termíny jeho návštěvy Ukrajiny za účelem jednání o ropovodu Družba. Fico dnes řekl, že ještě před schůzkou se Zelenským chce v co nejbližší době jednat se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
"Ukrajina navrhla Robertu Ficovi konkrétní termíny návštěvy Ukrajiny - 6. nebo 9. března - za účelem projednání všech aktuálních otázek," uvádí se v prohlášení prezidentské kanceláře.
"Mám zájem setkat se s ukrajinským prezidentem a především hovořit o obnovení provozu ropovodu Družba. Tomuto setkání musí předcházet setkání s předsedkyní Evropské komise. Nejideálnější by bylo, pokud by došlo k setkání zemí, jako jsou Slovensko, Maďarsko, Ukrajina na půdě Evropské komise," řekl Fico novinářům.
Zelenskyj pozval Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi v telefonickém hovoru, který spolu oba činitelé vedli minulý týden. Fico pak uvedl, že pozvání na jednání přijal; přednost by ale dal schůzce na území Evropské unie. Rozhovor podle Fica potvrdil rozdílné pohledy obou politiků na situaci kolem ropovodu Družba.
Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině a Ukrajinci se vše snaží opravit. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádějí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina. Maďarský premiér Viktor Orbán dříve označil zastavení tranzitu ruské ropy přes zemi bránící se ruské agresi za nevyprovokovaný akt nepřátelství, který ohrožuje energetickou bezpečnost Maďarska.
"Dnes to to už není slovensko-ukrajinský nebo maďarsko-ukrajinský problém. Dnes je to evropsko-ukrajinský problém. Evropa se musí rozhodnout, na koho straně bude stát," uvedl Fico.
Ceny ropy se dnes výrazně zvýšily kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán povedou k omezení dodávek suroviny na trh. V důsledku íránských odvetných útoků byla narušena lodní doprava Hormuzským průlivem, který je klíčový pro vývoz ropy z Blízkého východu.
Fico minulý týden oznámil, že slovenský provozovatel energetické sítě odmítne ukrajinské žádosti o nouzové dodávky elektřiny, dokud opět nebude proudit ropa ropovodem Družba, který vede z Ruska přes Ukrajinu do střední Evropy. Opět kritizoval Zelenského, který podle Fica přepravu ropy vůbec nehodlá umožnit, a prohlásil, že ukončení slovenských nouzových dodávek elektřiny Ukrajina "sakra pocítí", pokud bude potřebovat proud ke stabilizaci své sítě.
Zelenskyj už před rokem pozval Fica do Kyjeva, a to po kritice Bratislavy, že Ukrajina neprodloužila smlouvu s Ruskem o tranzitu zemního plynu přes své území na Slovensko. Fico tehdy do ukrajinské metropole necestoval, se Zelenským se pak v září sešel v Užhorodu u ukrajinsko-slovenských hranic. Od podzimu 2023, kdy byl Fico jmenován do čela své již čtvrté vlády, slovenský premiér oficiálně Kyjev nenavštívil.
čtk, tb