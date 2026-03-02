Ve středu bude Unie jednat o dodávkách plynu. Katar přestal kvůli íránskému ostřelování vyvážet LNG
Evropská unie svolala na středu schůzku své koordinační skupiny pro plyn, jejíž účastníci se budou zabývat vlivem současného dění na Blízkém východě na energetickou situaci v EU. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na mluvčí Evropské komise. Členy koordinačních skupin jsou zástupci unijních institucí i členských států EU.
Zásobníky plynu v Evropské unii byly v sobotu podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 30 procent. "Stále je to v mezích stanovených pro EU, aby unie ukončila zimní sezónu na odpovídající úrovni zásob a zajistila jejich opětovné naplnění během léta," uvedla mluvčí EK Anna-Kaisa Itkonen. "Nepřijímáme tedy žádná nouzová opatření. Neexistuje žádný nedostatek," dodala.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se v důsledku americko-izraelských útoků na Írán dnes prudce zvýšila. Odpoledne růst zrychlil až k 50 procentům po zprávě, že katarská společnost QatarEnergy kvůli útokům zastavuje produkci zkapalněného zemního plynu (LNG). Evropská unie je přitom významným odběratelem plynu z Kataru.
Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu v sobotu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nichž jsou americké základny. Pohrozil i dalšími odvetnými údery. Trump varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou.
