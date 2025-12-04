Ukrajinský ministr zahraničí: Ukrajina chce opravdový mír s Ruskem, ne další Mnichov
Ukrajina chce opravdový mír s Ruskem, nikoliv appeasement, řekl dnes ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na zasedání šéfů diplomacií zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve Vídni. Podle agentury Reuters dodal, že Evropa v minulosti zažila mnoho špatných dohod, které vedly k dalším katastrofám. Na schůzce jsou i zástupci Ruska.
"Stále si pamatujeme jména těch, kdo v Mnichově zradili budoucí generace. To už by se nikdy nemělo stát. Principy musejí být nedotknutelné a potřebujeme opravdový mír, ne appeasement," řekl Sybiha. V září 1938 zástupci nacistického Německa, Francie, Británie a Itálie podepsali dohodu o tom, že Československo Německu postoupí části svého území. Mnichovská dohoda je považována za příklad neschopnosti postavit se agresivnímu státu.
OBSE sdružuje 57 zemí včetně Spojených států, Kanady, Ruska, evropských a středoevropských států. Agentura Reuters píše, že během studené války organizace fungovala jako důležité fórum mezi Východem a Západem. Nicméně v posledních letech v ní Rusko blokovalo důležité dohody a tvrdilo, že organizaci ovládly západní země. Nyní shodu na novém rozpočtu blokují Spojené státy a podle diplomatů požadují reformy OBSE, jako jsou například opatření na omezení nákladů.
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski na jednání řekl, že Rusko v současnosti vykazuje větší agresivitu než Sovětský svaz v 70. letech minulého století v době vzniku Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, předchůdkyně nynější OBSE. Rusko se podle něho posunulo k totalitarismu a od koexistence s dalšími zeměmi k agresi.
Podle polské agentury PAP se dnešní jednání ve Vídni týká války Ruska proti Ukrajině a otázky tisíců dětí, které Rusko vyvezlo na své území z těch částí Ukrajiny, které ovládá. Česko ve Vídni zastupuje končící ministr zahraničí Jan Lipavský, který v příspěvku na sociální síti X napsal, že Rusko se OBSE v posledních skoro čtyřech letech snaží paralyzovat a ignoruje své závazky. "Rusko opakovaně ukazuje, že nechce mezinárodní systém, v němž jsou si státy rovny. Nechce dosahovat dohod - chce diktovat," uvedl Lipavský.
Zprostředkovat mír mezi Ruskem a Ukrajinou se snaží Spojené státy, kompromis mezi znepřátelenými zeměmi se ale zatím nerýsuje. Rusko například požaduje i ty části Donbasu na východní Ukrajině, které jeho armáda neovládá. Ruský prezident Vladimir Putin dnes řekl, že území, která kontroluje Ukrajina, buď ukrajinští vojáci opustí, nebo je Rusko obsadí vojenskou silou. čtk, ft