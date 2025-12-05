0:00
0:00
09:00

Turka nechce ministrem 51 procent Čechů a Češek. Další pětina neví a mezi odpůrce jeho jmenování patří i voliči vznikající vlády

Více než polovina oslovených Čechů nechce čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka za ministra životního prostředí. Proti Turkovi je i část příznivců vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu společnosti NMS Research pro Český rozhlas, kterého se na konci listopadu účastnilo 1021 respondentů.

Proti tomu, aby se Turek stal ministrem životního prostředí, se v průzkum vyjádřilo 52 procent dotázaných. Naopak 30 procent si myslí, že by se ministrem stát měl, asi 17 procent odpovědělo, že neví. Podle analytičky NMS Research Terezy Friedrichové z výsledků lze vyčíst, že výměna postů mezi Turkem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou straně nepřinesla kladný výsledek. Původně Motoristé Turka chtěli na ministra zahraničních věcí. čtk, ft

