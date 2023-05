Zmražení peněz na platy, úspory v důchodech, dvě sazby DPH, vyšší pojistné pro podnikatele

Balík rozpočtových úspor je hotov, příští rok by měl v rozpočtu ušetřit 94 miliard korun, slibuje vláda. Úspory by měly pokračovat i v dalších letech díky zásahům do důchodů, které porostou pomaleji než dosud. Změní se pravidla DPH. Daně z příjmu se v hlavních parametrech měnit nebudou.

Místo dnešních tří sazeb DPH budou jen dvě ve výši 21 a 12 procent. Některé položky (hlavně potraviny) díky tomu zlevní, jiné zdraží kvůli přesunu do základní sazby (vstupenky na sportovní akce nebo točené pivo). U knih se nově zavádí nulová DPH.