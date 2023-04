Únik tajných dokumentů: Měsíc to sedělo na minecraftovém serveru a nikdo si toho nevšiml

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Za jeden z nejzásadnějších úniků amerických vládních informací za posledních dekády označují světová média rozsáhlý únik vojenských dokumentů americké armády a tajných služeb. Stovka dokumentů, které podle všeho představují interní informace americké vlády, se objevila už během března na platformě Discord, ale do širšího povědomí se existence dokumentů dostala až v posledních dnech.

Velkou část uniklých informací tvoří monitoring nebo analýzy situace na Ukrajině a v Rusku. Jak poznamenal deník New York Times, „prezident Joe Biden se sice drží svého slibu neposlat na Ukrajinu americké vojáky a zbraně, které by umožnily útočit na cíle hluboko uvnitř Ruska, kromě toho ale USA dělají víceméně všechno“.

Podle dokumentů se například na ukrajinském území pohybuje kolem stovky NATO odborníků na speciální operace, další informace popisují, co konkrétně ukrajinské armádě nejvíc chybí za vojenské vybavení, nebo detaily diplomatického vyjednávání o zbraňových dodávkách. Možná nejzásadnější informace se týká toho, že pokud se něco nezmění, již v květnu by nemusely stačit ukrajinské vzdušné obranné systémy.

Jak ve svém komentáři shrnul americký novinář David Ignatieff, uniklé informace potvrzují, že Ukrajina má velký problém právě s dodávkami zbraní - a Západ její potřeby nestíhá pokrývat. I proto se hlavně Američané snaží přemluvit spojence jako Izrael nebo Jižní Korea k tomu, aby na Ukrajinu potřebné zbraně dodávali i oni. To nejsou nové informace, ale dokumenty přinášejí nové detaily - včetně toho, jak americké tajné služby politiky v obou spojeneckých zemích (a nejenom v nich) sledují.

Uniklé dokumenty přinášejí i některé informace, které s válkou na Ukrajině bezprostředně nesouvisí - jako například tvrzení, že izraelská tajná služba Mossad měla podporovat protesty proti sporné reformě justice navržené premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Informace ale také naznačují, jak hluboko pronikly americké tajné služby dovnitř ruské vlády a armády. Američtí představitelé po více než rok, kdy konflikt běží, dostávali téměř denní varování o načasování ruských útoků i o jejích cílech. Ty pak mohli sdílet s Ukrajinci. Jak poznamenal New York Times, „USA mají jasnější představu o plánování ruských vojenských operací, než jakou mají o těch ukrajinských“. A Ne že by se Američané nesnažili lepší obrázek o ukrajinském plánování získat - dokumenty naznačují, že Američané skrze práci tajných služeb monitorují aktivity i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Kolem dokumentů zároveň panuje i řada otazníků. V první řadě zatím není jasné, odkud či od koho unikly a s jakou motivací. Na rozdíl například od informací zveřejněných Edwardem Snowdenem nejde v tomto případě o únik informací z vládních serverů - ve většině případů někdo prostě ofotil vytištěné informace, které měly směřovat někomu vysoce posazenému v americké administrativě. Americké ministerstvo spravedlnosti již zahájilo vyšetřování úniku.

Nejasné také zůstává, proč byly dokument umístěny zrovna na Discordu, platformě pro komunity, kde pak téměř měsíc unikly větší pozornosti. „Měsíc to ku*ňa sedělo na minecraftovém serveru a nikdo si toho nevšiml,“ uvedl pro CNN výzkumník investigativního serveru Bellingcat Aric Toler.

Otázkou také je, nakolik může únik zkomplikovat jak ukrajinskou ofenzivu, tak třeba další práci amerických tajných služeb uvnitř Ruska. A zcela otevřený je v tuto chvíli i scénář, který naznačuje deník Wall Street Journal - a sice zda šlo o jednorázový únik, nebo zda v příštích týdnech nebo měsících nebudou následovat nějaké „další várky“.

Ve věku 89. let zemřela Dana Němcová, signatářka a mluvčí Charty 77, spoluzakladatelka Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných, později poslankyně Federálního shromáždění, jedna z nejvýznamnějších představitelek československého disentu v sedmdesátých a osmdesátých letech. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, který je jedním z nejbližších spojenců USA, nedávno nařídil vyrobit 40 tisíc raket, které měly být tajně exportovány do Ruska - napsal list The Washington Post. Dodávka nebyla dosud realizována. Devizové rezervy České národní banky (ČNB) v březnu meziročně klesly zhruba o 27 miliard eur na 129,3 miliardy eur. Šéf maďarské diplomacie Peter Szijjártó jednal v Moskvě o další energetické spolupráci Maďarska s Ruskem. Při požáru stájí na Císařském ostrově v pražské Bubenči uhynulo osm koní. Podle hasičů nedošlo k žádnému zranění lidí. Ministerstvo financí od července zruší v rámci úspor 77 z 201 územních pracovišť finančních úřadů. Místo nich nabídne lidem zvláštní linky pro telefonické konzultace. Stálé zastoupení Polska při EU na twitteru uvedlo, že od zahájení ruské invaze na Ukrajinu překročilo hranici obou zemí více než 11 milionů ukrajinských uprchlíků. Osmdesát sedm procent z nich jsou ženy a děti. Společnost Amazon otevře v červnu nové robotické distribuční centrum v Kojetíně na Přerovsku, v němž by měla zaměstnat na dva tisíce lidí. Dvě tenistky z první světové desítky, Petra Kvitová a Polka Iga Świateková, v uplynulých dnech veřejně vystoupily na podporu Ukrajiny a proti ruské agresi. Podle šéfa ukrajinského tenisu Jevgenije Zukina jsou ale v tenisové špičce v drtivé menšině. Podle tchajwanského ministerstva obrany se pohybovalo v blízkosti ostrova dvanáct čínských válečných lodí a 91 vojenských letounů. Řada z nich přitom pronikla do vzdušného prostoru ostrovního státu. Třem tisícům nasazených českých policistů se o Velikonočních svátcích podařilo hlídkami a kontrolami snížit rekordně počet smrtelných dopravních nehod. Zemřeli při nich dva lidé. Dosavadní náměstkyně ředitele britské kontrarozvědky MI5 Anne Keast-Butler se v květnu stane jako první žena v britské historii novou šéfkou zpravodajské služby – vládní komunikační agentury GCHQ.

