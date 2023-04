Trump byl obviněn kvůli penězům pro pornoherečku, jeho tým chystá mediální cirkus

Donald Trump se stal prvním americkým (ex)prezidentem, který bude čelit soudní obžalobě. Podle amerických médií se v úterý vzdá do rukou newyorského soudu, který ho obviní ze spáchání trestného činu. Pak bude zatčen. Zatím není zřejmé, jak přesně bude obvinění znít, ale bude skoro určitě souviset s výplatou 130 tisíc amerických dolarů pornoherečce Stormy Daniels. Platba proběhla na vrcholu Trumpovy (nakonec) úspěšné prezidentské kampaně v roce 2016.

Daniels výměnou za to neměla veřejně mluvit o svém intimním vztahu s Trumpem a jeho tehdejší právník Michael Cohen ji do účetnictví zanesl jako “právní výdaje”. Podle vyšetřovatelů ji však měl uvést jako výdaj související s kampaní. Jde tedy o poměrně technicistní věc. Je otázka, jestli bude Trump obvinění z falšování volebního účetnictví (to se nabízí), nebo pokus o krácení daní (to se nabízí také, ale konstrukce je právně složitější).

Případ platby pro Stormy Daniels je jedním - a nejméně závažným - z několika vyšetřování, která v tuto chvíli směřují před soudní porotu. Trump je podezřelý z iniciování zmíněného ozbrojeného útoku proti kongresmanům a senátorům, ze snahy falšovat výsledky voleb ve státě Georgia nebo nelegálního držení tajných materiálů ve své floridské rezidenci.

Politický dopad Trumpova obvinění není zcela jasný. Stoupenci exprezidenta považují celé vyšetřování i předem ohlášené obvinění za politicky zmanipulované a žalobce Alvina Bragga za muže „na Sorosově výplatní pásce“. I mnozí exprezidentovi odpůrci se obávají, že soudní proces bude fungovat ze všeho nejvíce jako mobilizační nástroj pro tvrdé jádro Trumpových voličů.

Sám Trump, který veškerá obvinění odmítá, se stále divočeji líčí jako oběť stávajícího politického systému - a nadcházející volby, jež se budou konat příští rok, líčí jako osudové střetnutí (a na termín voleb by klidně mohlo připadnout i veřejné soudní projednávání jeho případu). Jeho současné mítinky každopádně čím dál víc připomínají výzvu k násilnému povstání: Trump na nich pouští sestříhané záběry z útoku na Kongres, k němuž došlo 6. ledna 2021, a předčítá přitom přísahu věrnosti Americe.

Podle webu Politico už měl Trumpův tým připravené plány pro případ, že bude americký exprezident čelit obžalobě - a ty v noci na pátek vstoupily do akce. Poradci republikánského politika se pustili do snahy využít vývoj k vysbírání peněz a mobilizaci příznivců. Tým někdejší hlavy státu, která znovu kandiduje do Bílého domu, se podle webu chystá na mediální cirkus a dívají se na obvinění jako na příležitost. Barbora Chaloupková, Jiří Svoboda

Rusko odsoudilo k sedmi letům žaláře penzistu Michaila Simonova za dva příspěvky na sociální síti VKontakte. V prvním napsal “Zabíjíme děti a ženy a na Prvním kanálu zpíváme písně. My, Rusko, jsme se stali bezbožníky. Smiluj se nad námi, Bože“, v druhém „Ruští letci bombardují děti“, čímž se podle ruského soudu dopustil diskreditace ruských ozbrojených sil. Dosavadní ředitel odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Vladimír Kruliš nastoupí do ČNB; i tady bude zodpovídat za protokol. Rusko zařadilo Maďarsko na svůj seznam „nepřátelských zemí“ a sdělilo, že důvodem je podpis Maďarska pod sankčními balíčky Bruselu. Stalo se to přesto, že tamní prezident Viktor Orbán Rusku nadbíhá i v době agrese na Ukrajině. “Vítejte v klubu,” komentoval to na facebooku český ministr zahraničí Jan Lipavský, který v polské Lodži na summitu ministrů zahraničí východního křídla NATO jedná o pomoci Ukrajině. Běloruský prezident a Putinův spojenec Aljaksandar Lukašenka vyzval k okamžitému příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a zahájení mírových rozhovorů, zároveň varoval Kyjev, aby nezahajoval protiofenzivu. Skončila rozsáhlá rekonstrukce hradu Karlštejn, část rekonstruovaných prostor bude přístupná od příštího týdne. Česká pošta zveřejnila seznam 300 poboček, které zruší k polovině roku, nejvíce jich ubude v Moravskoslezském kraji. Ukrajinská vláda nařídila ukrajinským sportovcům, aby bojkotovali soutěže, kterých se zúčastní Rusové a Bělorusové, čímž reagovala na úterní doporučení Mezinárodního olympijského výboru umožnit ruským a běloruským sportovcům návrat do soutěží. „Každý, kdo bude hlasovat pro přijetí ruských sportovců, bude se podílet na reklamě na válku a ponese odpovědnost za ztracené životy,“ řekl k účasti Rusů v olympijských soutěžích bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. V Moravské zemské knihovně v Brně vznikla zvláštní část věnovaná spisovateli Milanu Kunderovi a jeho literárnímu dílu, brněnský rodák žijící ve Francii daroval knihovně podstatnou část svého archivu a tisíce knih. Tchajwanské ministerstvo obrany oznámilo, že devět čínských letounů překročilo střední linii Tchajwanského průlivu, tedy neformální hranici dělící obě strany - podle tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen Čína úmyslně zvyšuje napětí. Prezident Petr Pavel jmenoval do funkce náčelníka své vojenské kanceláře brigádního generála Radka Hasalu. Do svého expertního týmu přizval také ekonomku Danuši Nerudovou, bude s ní konzultovat důchodovou reformu a daňovou politiku. Vítězem mezinárodního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět se stal časosběrný snímek Apolonia o francouzské malířce Apolonii Sokolové, diváckou cenu získal dokument Kuciak: Vražda novináře. Zástupci vládních stran hledali, jak změnit rodičovský příspěvek - chtějí ho zvýšit, ale ve hře je i zkrácení doby příspěvku ze čtyř let na tři. Zastupitelé v Děčíně odvolali kvůli chaotické práci prvního náměstka primátora Jana Skalického (ANO), který proslul jako lobbista za stavbu jezu na Labi a po prezidentských volbách varoval občany na facebooku, že výsledek voleb mohl být zfalšovaný. Premiér Petr Fiala pochválil na setkání s ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Vladimírem Posoldou práci civilní rozvědky za její práci a sdělil, že vláda od ní dostává velmi cenné informace. Asociace poskytovatelů sociálních služeb, která sdružuje domovy seniorů, pečovatelské služby či stacionáře, oznámila, že její služby jsou přeplněné a musí odmítat zájemce o pomoc a péči. Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová sklidila vlnu kritiky za svůj nápad, aby se romské děti ve školách vzdělávaly ve speciálních třídách a jejich přítomnost „neubližovala“ ostatním dětem. “Čirý rasismus,” komentoval to i ministr vnitra Vít Rakušan. Podle Deníku N chce bývalý ministr financí Miroslav Kalousek kandidovat do Evropského parlamentu. O budoucnosti europoslankyně přemýšlí i Danuše Nerudová. Kyjev vylovil části ruského křižníku Moskva, který ukrajinská armáda zničila vloni v dubnu - a hodlá je vystavit v Národním vojensko-historickém muzeu. Česko chce do příštího podzimu získat chybějící léky z Jižní Koreje, s pěti výrobci antibiotik včetně sirupů pro děti. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která označí fyzické a psychické tresty dětí za nepřijatelné.

