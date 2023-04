Trump je (samozřejmě) první. Ještě žádný americký prezident nebyl obviněn ze spáchání trestného činu

Podle informací, které kolují americkými médii, se Donald Trump v pondělí vydá ze svého sídla Mar-a-Lago na Floridě do New Yorku a tam se v úterý doborovolně vzdá do rukou tamního soudu. Následně bude během krátkého slyšení oficiálně obviněn ze spáchání trestných činů, jejichž přesná definice zatím zveřejněna nebyla. Jisté je, že se budou týkat 130 tisíc dolarů, které Trumpův právník Michel Cohen zaplatil v závěru prezidentské kampaně 2016 Stephanie Clifford - známější pod pornopseudonymem Stormy Daniels - za to, že nebude veřejně mluvit o vztahu s tehdejším prezidentským kandidátem.

Trump se tak stane první prezidentem, který stane před soudem jako obžalovaný. Obvinění je přitom pouze jedním - a nejméně závažným - z několika vyšetřování, která v tuto chvíli směřují před soudní porotu. Než porota zasedne, bude to trvat několik měsíců. Kdyby rozhodla v neprospěch Trumpa, exprezident se určitě odvolá, a pomalu se tak rýsuje scénář, v kterém může příští rok hlavní republikánský kandidát zároveň finišovat nejenom svou kampaň, ale i soud.