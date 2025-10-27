Pavel: Česko stojí na straně těch, kteří hájí právo, pravdu a dialog
Prezident Petr Pavel je hrdý na to, že Česko pevně stojí na straně těch, kteří hájí právo, pravdu a dialog. Uvedl to v pondělí v projevu k zahraničním diplomatům působícím v Česku při tradiční akci v Rothmayerově sálu Pražského hradu, která se koná před státním svátkem 28. října. Zdůraznil také , že Rusko zůstává zásadní výzvou pro evropskou bezpečnost, svobodu a demokracii.
Lidé ve světě podle Pavla stále čelí nejistotám od dezinformačních kampaní až po vzrůstající vliv moderních technologií či klimatické změny. Vedle těchto výzev se ale podle prezidenta objevily i křehké záblesky pokroku. Zmínil situaci na Blízkém východě, propuštění všech žijících rukojmí palestinského teroristického hnutí Hamás a první kroky k zavedení mírového rámce.
Naproti tomu Rusko naopak zintenzivnilo útoky na civilisty na Ukrajině, podotkl Pavel. "Skrze svoji agresi a hybridní válku se snaží znovu prosadit svůj vliv na východní a střední Evropu," poznamenal. Připomněl také nedávná narušení vzdušného prostoru členských zemí Severoatlantické aliance (NATO) ruskými drony. "Jednota zůstává naší nejsilnější obranou. Evropa se naučila, často bolestivě, že slabost a nejednota povzbuzuje ty, kdo ohrožují mír a stabilitu," řekl Pavel.
Vyzval k pokračující podpoře Ukrajiny i k cíleným a ke koordinovaným sankcím, které jsou klíčové k přivedení Ruska k vyjednávacímu stolu, ale také k posílení odolnosti společností. "Naše zaměření na bezpečnost není o přípravě na válku, ale o ochraně míru," konstatovala hlava státu.
Krátce se vrátil i k sněmovním volbám v Česku. Ocenil vysokou volební účast, která podle něj ukazuje to, že lidé se hluboce zajímají o to, jakým směrem se jejich země vydá. "Výsledky prokázaly, že většina občanů odmítá extrémy a přeje si zachování prozápadní orientace," míní.