Podle ministra Zůny muniční iniciativu ve vládě "v zásadě nikdo nezpochybňuje"
O osudu české muniční iniciativy podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) rozhodne vláda jako celek. V zásadě ji nikdo nezpochybňuje, jde ale o to, jaký bude proces jejího řízení a jak dál pokračovat, řekl Zůna novinářům na dnešní tiskové konferenci ke svým plánům na ministerstvu.
Muniční iniciativu, prostřednictvím které dodávají spojenci Ukrajině dělostřeleckou munici, před volbami silně kritizoval nynější premiér Andrej Babiš (ANO), sliboval ji zrušit. Stejný postoj zastává koaliční SPD. Zůna nedávno po jednání s prezidentem Petrem Pavlem uvedl, že považuje za legitimní požadavek na posouzení iniciativy.
Zůna dnes řekl, že ohledně budoucnosti iniciativy půjde o společné rozhodnutí vlády. "Bude připraveno jednání pro premiéra za účasti expertů, které se bude zabývat, jak dál pokračovat v této iniciativě. V zásadě muniční iniciativu nezpochybňuje nikdo, jde o proces jejího řízení a jak dál pokračovat," uvedl Zůna.
Ukrajina se čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Česká muniční iniciativa získává pro napadenou zemi dělostřeleckou munici, přičemž nákup financují západní státy. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) doufá, že se nastupující kabinet nechá přesvědčit o významu české muniční iniciativy a bude v ní nějakým způsobem pokračovat, řekl před týdnem v rozhovoru s ČTK. Iniciativa je unikátní a v zahraničí oceňovaná věc, byla by velká chyba toto zničit, uvedl Fiala.
Babiš nedávno řekl, že pomoc Ukrajině musí doprovázet jasný plán, jak konečně dosáhnout míru a příměří. "Rád se seznámím s muniční iniciativou, protože dosud pokusy, abych získal informace, úplně nevyšly," řekl novinářům Babiš. Pokládá za důležité, aby ministři znali podstatu toho, jak iniciativa funguje.
Podle bývalého poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara by měly dodávky munice na Ukrajinu v příštím roce klesat, dorazit by mohlo asi milion kusů. Letos Ukrajina dostala díky iniciativě 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.
