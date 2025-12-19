Turecko zvažuje, že Rusům vrátí rakety S-400. Cílem je přejít na americké systémy, ale Rusko tím posílí
Turecko podle médií zvažuje, že by se zbavilo ruského protileteckého systému S-400. Systém by mohlo například vrátit Rusku, píše dnes deník Le Monde. Tím by však posílilo ruskou protileteckou obranu v době, kdy Rusko čelí útokům z Ukrajiny. Cílem kroku je návrat Turecka do amerického programu pro nákup bojových letounů F-35.
Podle agentury Bloomberg o možnosti, že by Turecko vyřadilo systémy S-400 ze svého vojenského vybavení, jednali minulý týden v Turkmenistánu ruský prezident Vladimir Putin a turecká hlava státu Recep Tayyip Erdogan. Moskva ani Ankara tuto skutečnost nepotvrdily.
Systém S-400 Turecko nakoupilo v roce 2017 a vyvolalo tím reakci Spojených států. Washington vyřadil Turecko z programu nákupu bojových letounů poslední generace F-35, ačkoliv Ankara již uhradila některé platby. Právě návrat do programu je pro Turecko největší pobídkou pro to, aby se ruského systému zbavilo. "V souladu s americkými zákony Turecko nesmí provozovat ani vlastnit systém S-400, aby se mohlo vrátit do (programu) F-35," uvedl americký velvyslanec Thomas Barrack na začátku prosince. Potvrdil také, že Turecko si stále přeje nákup letadel F-35.
V případě, že by se systému chtěla zbavit, má Ankara tři možnosti, řekl turecký vojenský analytik Özgür Ekşi portálu Deutsche Welle. Může systém prodat třetí zemi nebo ho demontovat. Další možností je zpětný prodej Rusku. Všechny možnosti ale vyžadují nějakou formu souhlasu Moskvy.
Právě návrat tureckého systému Rusku by byl špatnou zprávou pro Ukrajinu. Podle odhadu ruského vojenského analytika Nikolaje Mitrochina by systém vlastněný Tureckem byl pro ruskou protivzdušnou obranu výraznou posilou. "Rusko by ho mohlo použít k ochraně námořních základen, letišť a přístavů," řekl analytik deníku Le Monde. Nejmenovaný ukrajinský vojenský zdroj řekl francouzskému listu, že Kyjev doufá v předání systému vlastněného Tureckem třetí zemi, například Indii.
Ukrajina podniká na ruské území vzdušné útoky v rámci své obranné snahy oslabit ruský vojensko-průmyslový komplex. Ve větší míře k tomu používá drony, proti kterým je použití systému S-400 příliš nákladné. V minulosti však Rusko i Ukrajina informovaly o použití raket a střel dlouhého doletu, na jejichž ničení je sytém S-400 specializovaný.
čtk, tb